5 Foto Model Bikin Rumah Mode Hatice Boutique

TEMPO.CO, Jakarta - Industri fashion di Tanah Air kembali diramaikan dengan hadirnya Hatice Boutique yang dikembangkan oleh lima foto model yang kini menjadi pengusaha. Mereka adalah, Rustini Muhaimin Iskandar, Shobibah Rohmah Nahrowi, Mirawati Basri, Tia Lukman Tanjung, dan Maya Miranda Ambarsari.



Hatice Boutique hadir dengan koleksi busana ready to wear dan selalu up to date. Tidak hanya busana, tetapi juga aksesoris, mukena, hingga tas. Harga yang dibanderol cukup terjangkau mulai Rp 100 ribu. Dengan tagline "I am the Fashion" Hatice Boutique ingin agar perempuan berani menunjukan jati dirinya dengan setiap pakaian yang dikenakannya, dan Hatice siap menghadirkan beragam busana yang dapat menjadi trendsetter fashion terkini.



"Kami ini model dan gayanya berbeda-beda, Mira dengan gayanya yang kasual namun tetap syar'i, Tia dengan model hijab bohemian-nya, dan Bu Obib dengan gayanya yang girly syar'i, sedangkan saya suka gaya etnik elegan," kata Maya saat peluncuran Hatice Boutique, Sabtu 8 April 2017. "Jadi setiap busana yang kami hadirkan itu bervariasi sesuai dengan ciri khas masing-masing, sehingga pembeli juga bisa mendapatkan pilihan yang berbeda."



Selain mengeluarkan koleksi busana yang dikreasi sendiri oleh para pemiliknya, Hatice Boutique juga memfasilitasi para UKM di bidang fashion yang ingin memasarkan produknya. "Kami ingin Hatice ini menjadi laffayete-nya Indonesia. Jadi para wanita Indonesia bisa mendapatkan produk asli Indonesia dengan model yang tidak kalah dibandingkan produk dari luar," ujaf Mira.



Untuk proses pemasaran, Hatice menggunakan dua metode yakni offline dan online. Untuk offline, Hatice memiliki dua gerai yakni di Kemang dan Pondok Indah. Dengan adanya toko offline, para pembeli bisa melihat langsung beragam koleksi yang dihadirkan Hatice. Selain itu, pemasaran melalui sistem online juga dijalankan untuk menyasar pasar yang lebih luas. Karena itu, mulai awal tahun ini, Hatice Boutique mulai masuk ke pasar online melalui website haticeboutique.com.



“Ketika masuk dalam pasar online, tentu akan memperluas jangkauan pembeli, tidak terbatas hanya di Jakarta saja tapi hingga ke seluruh daerah bahkan negara. Banyak promo-promo menarik juga yang kami berikan untuk penjualan melalui website,” tutur Mira. Hatice Boutique memiliki koleksi lebih dari 700 item mulai dari baju muslimah, dress, kemeja, blouse, outer, hingga beragam aksesoris. Harga dibanderol mulai Rp 100 ribu.



