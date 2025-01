5 Hal Ini Bikin Berat Badan Tak Turun-turun

TEMPO.CO, Jakarta - Ketika Anda berencana menurunkan berat badan, kebanyakan akan lebih fokus menyingkirkan beberapa jenis makanan yang biasa dikonsumsi. Namun ternyata ini saja tidak cukup, jika beberapa kebiasaan masih Anda lakukan.



Seperti dikatakan Susan Peirce Thompson, Ph.D, Presiden Institute for Sustainable Weight Loss, bahwa kesalahan umum yang cenderung dilakukan adalah memulai hari dengan kebiasaan yang salah.



"Kesalahan terbesar yang dilakukan orang saat mereka mencoba menurunkan berat badan adalah memulai hari mereka dengan awal yang salah," kata Susan Peirce Thompson, Ph.D.



Baca juga: Trik Konten Kreatif , Youtuber Atta Halilintar: Jangan Monoton



Berikut beberapa kebiasaan harian yang berpengaruh pada program penurunan berat badan Anda, seperti dilansir Womenshealthmagazine, Rabu 8 November 2017.



1. Kurang tidur

Kita semua pernah mendengar bahwa kurang tidur dapat menyebabkan penambahan berat badan, ini karena kadar hormon perangsang nafsu makan kortisol di tubuh bertambah. Sebaliknya, jika terlalu banyak tidur mungkin tidak akan lebih baik juga.



Sebuah studi pada jurnal PLOS One menemukan bahwa tidur lebih dari 10 jam semalam dapat meningkatkan risiko berat badan ideal lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidur tujuh sampai sembilan jam semalam.



2. Tidak membiarkan sinar matahari masuk

Menurut sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal PLOS One, jika Anda membiarkan kerai ditutup setelah bangun, Anda bisa kehilangan manfaat penurunan berat badan dari sinar matahari.



Penulis penelitian menyarankan bahwa orang yang mendapat sinar matahari di pagi hari memiliki berat tubuh ideal yang jauh lebih rendah daripada mereka yang tidak mendapatkan sinar matahari, terlepas dari seberapa banyak mereka makan.



Menurut penelitian, hanya 20 sampai 30 menit sinar matahari masuk untuk mempengaruhi berat tubuh ideal Anda, bahkan saat mendung. Itu karena tubuh anda menyinkronkan jam internal anda termasuk metabolisme serta pembakaran kalori dengan menggunakan gelombang cahaya biru dari matahari pagi.



3. Tidak merapikan tempat tidur

Survei National Sleep Foundation menemukan bahwa merapikan tempat tidur, dapat membuat Anda lebih nyenyak tidur dibandingkan mereka yang tidak merapikan tempat tidurnya.



Tidur nyenyak berkaitan dengan berat badan yang lebih rendah. Menurut Charles Duhigg, penulis The Power of Habit, merapikan tempat tidur di pagi hari dapat menelurkan perilaku baik lainnya, seperti mengemas makan siang sehat. Baca:Mengintip Instagram Paspampres Indonesia, yang Ganteng Banyak



4. Tidak menimbang berat badan

Riset di Universitas Cornell melacak 162 wanita dan pria yang kelebihan berat badan selama dua tahun. Mereka menemukan bahwa orang yang menimbang berat badan mereka setiap hari lebih berhasil menurunkan berat badan dan mempertahankannya.



Menurut Lisa Jones, R.D., juru bicara Akademi Nutrisi dan Dietetics Pennsylvania, waktu terbaik untuk menimbang berat badan adalah di pagi hari, saat berat badan Anda berada pada titik terendah.



5. Sarapan sedikit

Riset dari Universitas Tel Aviv menemukan bahwa pelaku diet rendah kalori mengonsumsi sarapan seimbang dengan kandungan 600 kalori yang terdiri dari protein tanpa lemak, karbohidrat, dan sedikit makanan manis. Sarapan seimbang, dapat mengurangi tingkat kelaparan dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsi makanan rendah kalori atau sarapan dengan kandungan 300 kalori.



TABLOIDBINTANG