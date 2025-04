- Panasnya cuaca Jakarta belakangan ini, dengan suhu mencapai 35 derajat celcius, tidak hanya menyebabkan dehidrasi dan kelelahan luar biasa. Make up atau rias wajah termasuk menjadi korban karena mudah luntur.Tak terbayang rasanya, ketika wajah berantakan dan cemong gara-gara rias wajah yang sudah rapi dari rumah, luntur gara-gara cuaca panas. Untuk menghindari lunturnya make up akibat gangguan keringat di cuaca panas, berikut lima tips yang diadopsi dari lenews.ch.1. Selalu gunakan primerLangkah pertama dan paling penting adalah selalu gunakan primer berkualitas baik, yang akan memberikan batas jelas antara kulit dengan rias wajah, serta mencegah keringat dan minyak merusak make up. Primer juga membuat alas bedak tahan lama dan terlihat lebih halus serta melekat.2. Pilih yang tahan airProduk tata rias yang kedap air tak hanya cocok dipakai saat berenang atau ke pantai, terutama alas bedak dan riasan mata. Tak seperti jenis make up lain, produk tahan air mengandung bentuk khusus dari dimetikon, yang melekat pada kulit dan tahan gosokan, gesekan, bahkan air. Memang produk kedap air ini lebih sulit dibersihkan, tapi setidaknya kita tak perlu khawatir maskara luntur dan meleleh di pipi atau alas bedak lumer dan menggumpal di beberapa bagian wajah.3. Siapkan kertas pengisap minyakKita telah berusaha maksimal agar riasan wajah tidak rusak karena cuaca. Tapi sayangnya, tak ada cara menghentikan kerja kelenjar keringat. Semakin panas cuaca, semakin banyak keringat yang keluar untuk menjaga temperatur tubuh tetap sejuk dan tak ada yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya.Hal sama juga terjadi pada kelenjar minyak. Kita memang bisa mengontrol kadar minyak dengan memilih produk perawatan kulit yang sesuai, tapi tak ada cara menghentikan kelenjar minyak memproduksi sebum. Campuran keringat dan minyak membuat kulit tampak berkilau dan melunturkan make up. Solusinya, cukup siapkan kertas pengisap minyak, yang dirancang untuk menyerap kelebihan minyak tanpa meninggalkan noda di kulit atau merusak make up.4. Tak usah tebalBukan hanya pembalut yang tak perlu tebal tapi juga riasan wajah, apalagi saat cuaca panas. Cukup sapukan riasan wajah dengan tipis dan tak perlu menggunakan terlalu banyak produk. Pilihlah produk berbahan dasar air, bertekstur ringan, dan krim BB atau CC sudah cukup di cuaca panas.5. Siapkan peralatan daruratSiapkan selalu peralatan rias wajah yang praktis di tas sehingga sewaktu-waktu riasan rusak bisa langsung diperbaiki. Gulungan kapas akan membantu membersihkan lelehan maskara dan garis mata, spons agak basah mampu meratakan alas bedak yang menggumpal, dan sediakan juga bedak, maskara, serta pemulas mata.