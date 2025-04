5 Kiat Sukses Jadi Model Catwalk dari Keke Soeryo

TEMPO.CO, Jakarta - Jika Anda ingin menjadi model catwalk lalu merambah ke industri hiburan di Indonesia, maka nasihat dari aktris Keke Soeryo ini layak untuk dipertimbangkan. Bintang film Surat Cinta Untuk Kartini dan 18++ Forever Love itu mengingatkan bahwa model adalah perpaduan antara fisik yang bugar dan kecerdasan otak. Jadi, cantik atau tampan saja tidak cukup.



“Fisiknya harus sehat sehingga ketika diminta untuk geladi resik pagi subuh misalnya, ia siap. Ia harus cerdas. Jangan dikira kerjaan model hanya lenggak-lenggok di atas panggung memeragakan baju, lalu selesai. Banyaklah membaca dan bergaul. Bergaul membuat networking luas. Anda akan dikenal banyak orang dari berbagai kalangan. Dengan jaringan yang luas, koneksi dan kesempatan untuk mendapat pekerjaan lebih banyak,” ujar Keke.



Pendiri agensi model Look Inc. itu kemudian membagi lima hal yang harus Anda perhatikan jika ingin merintis karier di dunia model.



1. Perhatikan fisik Anda. Harus proporsional dan bugar

“Tidak harus tinggi namun jika kaki lebih panjang dari badan, maka Anda akan terlihat lebih tinggi daripada yang badannya panjang namun kaki pendek. Meskipun, tinggi keduanya sebenarnya sama,” ujarnya.



2. Jaga perkembangan badan Anda

Untuk perempuan, hips-nya tidak boleh lebih dari 90 cm. Kulitnya tidak harus putih tapi harus terawat dan mulus. Rambutnya harus terpelihara dan kelihatan sehat.



3. Percaya diri

“Anda cantik dan berpenampilan menarik, tapi tidak percaya diri itu tidak ada artinya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri? Perbanyak jam terbang dengan mengikuti kompetisi. Lebih sering, lebih baik. Ada banyak kompetisi off air yang bisa diikuti. Bulan lalu misalnya, saya menjuri di ajang Bekasi Fun and Fashion Fair di Mal Grand Metropolitan. Di kota-kota besar, kontes seperti ini ada banyak dan bisa Anda jajal sekalian mengukur kemampuan berkompetisi Anda,” ujarnya.



4. Belajar akting

Model itu harus bisa akting. Ingat, Anda sedang memeragakan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan kepribadian Anda. Bawakan dengan energi yang kuat. Apalagi jika nanti Anda melebarkan karier menjadi model iklan. Pelajaran akting mutlak dibutuhkan.



5. Perhatikan penampilan Anda secara keseluruhan

Keterampilan padu padan warna busana akan memperlihatkan Anda sebagai sebuah paket lengkap di industri hiburan yang belakangan menuntut para pelakunya serba bisa.



TABLOIDBINTANG



