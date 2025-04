TEMPO.CO, Jakarta -Ada berbagai cara untuk mengatasi patah hati karena putus cinta. Tapi, itu semua tergantung dari kondisi yang ada, apakah kamu bersedih hingga menangis tersedu-sedu, atau malah riang gembira karena akhirnya dapat melepaskan diri dari pacarmu yang tidak kamu cintai sepenuh hati.



Yang pasti, ada obat mujarab untuk mengatasi semua perasaan itu, yaitu musik. Dilansir dari Popsugar, ada luma lagu yang dapat melipur lara mereka yang putus cinta. Entah kamu merasa marah, kesal, sedih atau senang karena putus cinta, lagu-lagu ini bisa memotivasi agar kamu lekas bangkit, tetap bersemangat, dan move on:



1. Kelly Clarkson – Since You’ve Been Gone

“But Since U Been Gone, I can breathe for the first time. I'm so moving on yeah, yeah. Thanks to you, now I get what I want Since U Been Gone.” Lagu ini pas untuk kalian yang sudah memberikan pasangan kesempatan namun disia-siakan begitu saja.



2. Cee Lo Green – Forget You

“I see you driving 'round town, with the girl I love and I'm like, forget you! I guess the change in my pocket, wasn't enough I'm like, forget you! and forget her too!” Lagu ini bercerita tentang pasangan yang meninggalkan kekasihnya untuk seseorang yang “lebih” secara materi.



3. Kelly Clarkson – Stronger

“What doesn't kill you makes you stronger stand a little taller doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter footsteps even lighter doesn't mean I'm over cause you're gone.”



Lagu Stronger ini bercerita kalau putus cinta itu tidak akan membunuh kita, malah membuat mental kita tambah kuat.



4. Christina Aguilera – Fighter

“Makes me that much stronger, makes me work a little bit harder. It makes me that much wiser so thanks for making me a fighter.”



Lagu ini bercerita tentang segala kesakitan yang sudah diterima membuat kita menjadi pejuang. Dikhianati membuat orang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih pintar nantinya dalam memilih pasangan.



5. Ashley Tisdale – It’s Alright, It’s Ok

”It's alright, OK I'm so much better without you I won't be sorry. Alright, OK so don't you bother what I do. No matter what you say I won't return, our bridge has burned down I'm stronger now.”



Lagu ini bisa memotivasi kamu bahwa jika diputuskan hubungan oleh orang yang tidak layak kamu tangisi, akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik. Karena itu, kamu tidak perlu menyesal dan harus segera move on!



TABLOIDBINTANG



