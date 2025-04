TEMPO.CO, Jakarta - Kehidupan asmara para selebritas memang selalu menarik untuk diketahui. Apalagi, jika cerita mereka dianggap tak biasa misalnya, yakni memiliki pasangan yang pria jauh lebih muda. Hal ini dialami oleh beberapa pesohor dunia. Siapa saja mereka?



Courteney Cox, 53 tahun

Aktris Courteney Cox adalah salah satu aktris yang lekat dengan label cougar (wanita yang berpasangan dengan pria yang lebih muda). Pemeran Monica Geller di serial TV Friends ini pernah menikah dengan David Arquette yang berusia 8 tahun lebih muda darinya. Saat ini ia juga sedang berhubungan dengan Jonny McDaid, 41 tahun, personil grup rock asal Irlandia Snow Patrol yang 12 tahun lebih muda darinya.



Mariah Carey, 47 tahun



Pelantun lagu We Belong Together ini memang enggan membicarakan soal hubungan asmara dengan pasangannya Bryan Tanaka. Meski demikian ia sering kali memaerkan kemersaannya dengan penarinya tersebut. Hubungan mereka selalu menjadi sorotan media. Tak hanya karena profesi keduanya, tapi juga karena Tanaka berusia 13 tahun lebih muda darinya.



Kate Beckinsale, 43 tahun

Cantiknya paras aktris Kate Beckinsale memang dapat membuat lelaki manapun terpesona tak terkecuali Matt Rife, seorang pria yang masih berusia 21 tahun. Keduanya dikabarkan berpacaran dan beberapa kali tertangkap kamera sedang menghabiskan waktu bersama.



Sam Taylor-Johnson, 50 tahun

Ketika masih berusia 41 tahun, Sam bertemu dengan Aaron Taylor-Johnson di Nowhere Boy. Sejak saat itu keduanya berpacaran hingga akhirnya menikah. Pasangan yang terpaut usia 23 tahun ini telah memiliki dua orang putri yaitu Wylda dan Romy.



Madonna, 58 tahun

Ratu pop dunia, Madonna tak hanya menarik perhatian karena prestasinya. Hubungan asmaranya dengan beberapa pria pun selalu menjadi sorotan. Setelah bercerai dengan sutradara Guy Ritchie dan aktor Sean Penn, Madonna kerap kali berpacaran dengan beberapa pria lainnya. Pacarnya terbaru adalah seorang model yang bernama Kevin Sampaio. Usianya 27 tahun lebih muda dari Madonna.



