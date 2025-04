5 Teknik Makeup yang Bikin Wajah Tampak Lebih Tua

TEMPO.CO, Jakarta - Teknik makeup hingga warna yang dipilih bisa mempengaruhi tampilan wajah. Meski sederhana, ternyata warna makeup tertentu dapat membuat wajah terlihat lebih tua.



Ada pula beberapa teknik makeup yang keliru penerapannya, sehingga menjadi penyebab wajah terlihat lebih tua dari usia asli Anda. Berikut ini kelima teknik makeup dan pilihan warna yang harus diperhatikan, seperti dikutip dari laman Purewow.



1. Salah tipe foundation

Foundation yang berbentuk matte atau powder akan mempertegas garis halus pada wajah. Alternatifnya, pakai foundation cair untuk meratakan warna kulit dan membuat kulit berkilau.



2. Hanya menggunakan perona pipi pada apple of the cheek

Gunakan perona pipi hingga bagian tulang pipi Anda, tidak hanya pada apple of the cheek (bagian pipi yang terangkat ketika tersenyum). Warna pink dan peach cocok untuk mencerahkan warna kulit dan hindari warna yang terlalu gelap.



3. Eyeliner hitam

Sesekali ganti eyeliner hitam dengan warna yang lebih muda seperti coklat tua. Hasilnya, mata Anda akan terlihat lebih hidup.



4. Mengoleskan maskara berulang kali

Cukup oleskan maskara dua kali. Yang pertama, oleskan pada ujung bulu mata bagian atas. Setelahnya, lihat ke arah bawah menggunakan kaca dan gunakan maskara dari bagian terdalam bulu mata ke arah ujung bulu mata. Tujuannya, riasan mata tidak terkesan menumpuk.



5. Alis yang terlalu tebal

Meski alis yang tebal tengah menjadi tren, riasan alis yang lebih tipis namun tetap berisi akan membuat wajah lebih awet muda. Pastikan warna pensil alis Anda satu warna lebih muda dibanding warna rambut alis dan dengan sapuan yang pendek, gunakan pensil alis untuk memenuhi area alis yang tipis.



