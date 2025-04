50 Restoran Terbaik Asia 2025: August Jakarta Berhasil Masuk Daftar

Lebih lanjut, penghargaan khusus yang diberikan termasuk Sommelier Terbaik Asia, dimenangkan oleh pemilik-sommelier Kazutaka Ozawa dari Crony di Tokyo, dan Koki Pastry Terbaik, yang diraih oleh Dej Kewkacha dari Gaggan di Louis Vuitton di Bangkok. Vicky Cheng, chef pemilik Wing and Vea di Hong Kong, memenangkan Inedit Damm Chefs' Choice Award, satu-satunya penghargaan yang dipilih oleh rekan-rekannya. Adapun, Locavore NXT di Ubud peringkat 92 meraih penghargaan Sustainable Restaurant Award.

Sementara itu, sebelum acara penghargaan, Toyo Eatery di Manila diumumkan sebagai pemenang dari Gin Mare Art of Hospitality Award, sementara Farmlore di Bengaluru meraih penghargaan American Express One to Watch Award, yang diberikan kepada restoran yang dianggap paling berpeluang untuk masuk ke dalam daftar 50 restoran terbaik di Asia dalam beberapa tahun ke depan.