6 Fakta Temuan Pakar Nutrisi Soal Konsumsi Protein Berlebih

Dilansir dari CNA Lifestyle , Sabtu, 19 April 2025, dalam survei tahun 2024 atas 3.000 orang dewasa di Amerika Serikat (AS), 71 persen mengatakan mereka mencoba mengonsumsi lebih banyak protein. Berbagai ilmuwan dan pakari gizi menjelaskan fakta dari enam klaim protein besar yang dipercaya masyarakat umum,

Para ahli gizi di AS merekomendasikan agar orang dewasa yang sehat mengonsumsi setidaknya 0,8 gram protein per kilogram berat badan setiap hari atau jumlah yang sama dengan dada ayam seberat 8,5 ons. Beberapa pihak merekomendasikan jumlah yang lebih tinggi 1 hingga 1,2 gram per kilogram berat badan namun para ilmuwan tidak setuju rekomendasi tersebut,