6 Kekeliruan Populer Ihwal Tidur

Menurut Centers for Disease Control and Prevention, orang dewasa sebaiknya tidur antara tujuh hingga sembilan jam per malam. Peneliti tidur dan asisten profesor psikiatri di Hospital of the University of Pennsylvania, Dr. Jennifer Goldschmied menekankan bahwa jika Anda merasa perlu tidur lebih lama dari biasanya, disarankan untuk berkonsultasi dengan spesialis tidur. Para ahli tidur ini dapat membantu mengevaluasi apakah Anda memiliki gangguan tidur, seperti sleep apnea, yang dapat menyebabkan tidur yang terputus-putus dan berkualitas rendah.