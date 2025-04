6 Produk Makeup yang Tak Boleh Dipakai Setiap Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Jika sudah menemukan produk kecantikan yang cocok, pasti kita ingin menggunakannya setiap hari supaya penampilan lebih oke. Tapi kamu perlu tahu ada enam produk kecantikan tak bisa dipakai saban hari.



Simak pendapat para pakar di bidang makeup, kulit, dan rambut untuk mengetahui kenapa enam produk makeup ini tak boleh dipakai setiap hari dan apa saja risikonya.



1. Sampo kering

Tak punya waktu cukup untuk mencuci rambut ketika mandi tapi ingin rambut tetap terlihat indah sepanjang hari, sampo kering atau dry shampoo bisa jadi solusinya. Tapi pelembut rambut ajaib dalam kemasan botol semprot ini bisa merusak rambut jika terlalu sering digunakan.



"Saya adalah penggemar dry shampoo, produk andalan ketika styling rambut. Tapi memakainya setiap hari dapat membuat rambut kering dan cepat rapuh," kata penata rambut Leanne Citrone. Dia menyarankan jangan menggunakannya sampo kering lebih dari dua hari berturut-turut.



2. Kondiosioner

Kulit kepala dan akar yang kering wajib dijaga kelembapannya agar rambut sehat. Kamu dapat menggunakan kondisioner satu sampai dua kali seminggu. Tapi jika lebih dari itu justru membuat rambutmu lebih kering.



"Pelembut rambut yang berlebihan dapat menghilangkan keseimbangan pH rambut dan menyebabkan efek sebaliknya, membuat rambut rapuh," ujar Citrone. Jika kamu membutuhkan perawatan rambut ekstra, dia menyarankan agar menggunakan minyak kelapa ketimbang kondisioner.



3. Lip balm khusus bibir pecah-pecah

Dermatolog dari The Derm Institute, Annie Chiu mengatakan jangan menggunakan lip balm khusus untuk bibir pecah-pecah dalam perawatan sehari-hari karena akan membuat kondisi bibir lebih buruk lagi. "Gunakan lip balm khusus ini selama bibirmu bermasalah, jika sudah tak lagi pecah-pecah, beralihlah ke lip balm biasa,” ujarnya.



4. Primer makeup

Primer makeup digunakan untuk dasar foundation yang lebih halus, dan membuat riasan bertahan lebih lama. “Jangan gunakan primer setiap hari, silikon di dalamnya bisa menyumbat pori-pori, serta minyak dan keringat akan memicu jerawat," ujar Chiu. Pakailah premier makeup pada acara-acara khusus dan bersihkan dengan benar setelahnya.



5. Maskara tahan air

Maskara sahabat terbaik bulu mata kita, dan tidak pernah terlewatkan setiap pagi agar terlihat panjang dan tebal. Makeup artist Jamie Greenberg menyarankan agar selektif dalam memilih produk maskara untuk pemakaian sehari-hari, khususnya yang memiliki fitur tahan air.



"Maskara tahan air cenderung mengeringkan bulu mata dan harus digunakan sedikit saja," katanya. Kamu juga tidak dianjurkan langsung menggunakan maskara tahan air pada bulu mata. Greenberg menyarankan agar menggunakan maskara biasa lebih dulu, baru lapisi dengan maskara tahan air.



6. Self tanner

Self tanner adalah cara untuk membuat kulit terlihat lebih gelap, tapi jika digunakan berlebihan dapat merusak kulit. "Kelebihan self tanner bisa menyebabkan kulit berwarna oranye dan bergaris," kata Greenberg seperti dilansir dari WomensHealth.



NIA PRATIWI



Berita lainnya:

Tutorial Makeup Natural ala Zendaya

Beyonce Punya Alis yang Indah, Bukan Tato Ataupun Sulam

Rahasia Kecantikan Artis Korea Ada di 10 Menit dan 424, Apa Itu?