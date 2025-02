6 Tips Utamakan Self Love di Hari Valentine

Menyayangi diri sendiri menjadi salah satu bentuk dari self love. Dengan self love, Anda bisa mengapresiasi diri sendiri karena bisa terus bertumbuh dan berkembang, baik secara fisik, psikologis, atau spiritual. Mempunyai sikap self love bukanlah menjadikan pribadi yang egois, tetapi dapat menerima dan memperlakukan diri sendiri dengan apa adanya dan sebaik-baiknya.