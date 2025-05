6 Trik Memakai Eyeshadow yang Benar

TEMPO.CO, Jakarta - Meski sudah merasa terampil menggunakaan makeup, selalu ada hal-hal baru yang bisa dipelajari. Segala sesuatu yang baru ini bisa mempermudah atau mempercepat Anda merias wajah.



Seberapa agresif kamu?



Seperti 6 trik berikut ini yang bisa Anda lakukan dalam merias mata menggunakan eyeshadow:



- Biarkan mata terbuka saat menerapkan eyeshadow

Dengan membiarkan mata Anda terbuka dan menerapkan eyeshadow langsung pada lipatan akan membantu Anda tidak berlebihan memakainya.



- Gunakan eyeshadow base berwarna putih

Eyeshadow base berwarna putih dapat membuat palet eyeshadow murahan terlihat mahal. Mulailah dengan lapisan netral pada kelopak, tambahkan eyeshadow berwarna di atasnya. Eyeshadow base akan mengangkat warna eyeshadow Anda.



- Memakai blush on pada kelopak mata

Makeup monokromatik kini sedang digemari. Untuk mencapai tampilan itu, ulaskan blush on yang sama pada kelopak mata dan pipi untuk tampilan simetris.



- Memakai eyeshadow sebelum yang lainnya

Riasan mata biasanya terlihat seperti hiasan pada kue, tapi sebenarnya urutan merias wajah dimulai dari mata, wajah, bibir, dan alis. Ini karena memakai eyeshadow dapat rentan terjadi kesalahan, sebaiknya dilakukan pertama kali.



- Ketahui warna eyeshadow yang tepat untuk mata

Warna yang cocok terlihat seperti seni. Tapi jika Anda mengetahui aturan umumnya, seperti eyeshadow biru untuk mata cokelat, eyeshadow berwarna coral untuk mata hijau dan sebagainya, riasan mata akan terlihat sempurna.



- Perbaiki palet yang rusak dengan alkohol

Jika palet eyeshadow Anda retak, jangan khawatir. Gunakan beberapa tetes alkohol diatasnya, dan tunggu beberapa menit. Palet eyeshadow akan menjadi baru lagi.



PUREWOW | NIA PRATIWI



Baca juga:

6 Rahasia Wanita Berkulit Halus

6 Aturan Kecantikan dari Makeup Artist Beyonce

Cara Pakai Blush On Berdasarkan Bentuk Wajah