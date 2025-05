7 Kejadian Jika Anda Tak Ber-Make Up

TEMPO.CO, Jakarta - Berdandan menjadi kewajiban bagi perempuan untuk membuat wajah terlihat lebih cantik. Setiap hari, Anda meluangkan waktu beberapa menit untuk memoles wajah. Tak lupa terapkan juga teknik terbaru agar tampilan riasan Anda terlihat sesuai keinginan.



Namun apa yang terjadi jika Anda tidak menggunakan make up? Dilansir dari Purewow, berikut ini yang akan terjadi jika Anda tidak berdandan sama sekali.



1. Merasa tidak nyaman

Anda mungkin berpikir, apakah saya terlihat lelah? Kurang menarik? Akankah teman-teman kerja membicarakan saya? Padahal kemungkinan tidak ada yang akan memperhatikan meskipun awalnya Anda merasa tidak nyaman.



2. Stres berkurang

Mempertahankan rutinitas kecantikan memiliki kerumitan sendiri. Anda selalu bertanya-tanya, bagaimana dengan foundation-nya? Apakah bulu mata Anda menggumpal? Apakah eyeliner belepotan? Tidak memakai make up akan mengurangi rasa cemas itu.



3. Kulit bersih

Antara foundation, concealer, blush-on, dan contouring, ada begitu banyak lapisan produk pada wajah. Kadang Anda tidak menghapusnya dengan bersih sehingga masih ada yang tersisa pada pori-pori. Ada baiknya Anda mengistirahatkan kulit dari itu semua, membuatnya bersih dalam beberapa hari.



4. Terlihat lebih muda

Jika Anda cenderung menerapkan make up yang berat pada wajah, bintik-bintik pada pipi dan hidung akan lebih terlihat dan membuat Anda tampak lebih muda.



5. Investasi pada perawatan kulit

Kalau Anda tidak malu keluar dengan wajah natural atau apa adanya, Anda tidak perlu lagi menggunakan serum, masker, atau SPF sekalipun.



6. Lebih menghargai rambut

Tidak menggunakan make up bukan berarti Anda tidak memperhatikan penampilan. Rapikan rambut atau buat kepangan yang cantik untuk memperindah penampilan.



7. Sadar diri

Setelah tidak menggunakan make up selama beberapa waktu, Anda mungkin sudah mulai terbiasa. Wajah yang semula tertutup dengan foundation ternyata kini cukup dengan mengaplikasikan sedikit concealer. Anda yang terbiasa dengan riasan smokey eye ternyata cukup memakai maskara.



NIA PRATIWI



