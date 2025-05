7 Promo Mobil untuk Ramadan dan Lebaran

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti biasanya, para pengusaha menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan penjualan. Tak terkecuali para pengusaha otomotif, yang berharap pada Ramadan kali ini penjualan mobil bisa terdongkrak.



Pada Ramadan 2015, harapan akan melonjaknya permintaan mobil baru tak terpenuhi. Bahkan, data Gaikindo menunjukkan penjualan mobil mendekati Lebaran malah berkurang dari 82.127 unit pada Juni 2015 menjadi hanya 55.615 unit pada bulan berikutnya.



Meski kondisi penjualan mobil pada Ramadan tahun lalu tak sesuai harapan, kali ini para dealer dan agen pemegang merek otomotif tetap berupaya menggoda konsumen dengan aneka program dan promosi. Sejumlah produsen bahkan berani memberikan diskon besar termasuk untuk suku cadang kendaraannya. Momentum mudik Lebaran pun dimanfaatkan bengkel resmi dengan menyajikan layanan buat konsumen. Apa saja program mereka?



1. Daihatsu

Menyambut Ramadan dan Lebaran, PT Astra Daihatsu Motor meluncurkan produk suku cadang murah yang disebut Daihatsu Value Part pada Mei lalu. Direktur Marketing ADM Amelia Tjandra mengatakan penggunaan produk suku cadang murah ini akan menurunkan biaya pemeliharaan kendaraan. "Kualitas dan fungsinya sama dengan genuine part, tapi harganya kompetitif, bisa lebih murah sampai 70 persen."



Adapun untuk promosi penjualan, salah satu dealer merek ini, Tunas Daihatsu, menggelar program uang muka murah mulai Rp 20 juta, cicilan ringan Rp 1 juta per bulan, bunga nol persen, dan tenor cicilan hingga 8 tahun.



2. Datsun

Selain memperkenalkan dua varian mobil Go Panca dan Go+ Panca khusus Lebaran, produsen ini menggelar program Beli Datsun Sekarang, Cicil Setelah Lebaran. Head of Datsun Indonesia Amelia Tjandra mengungkapkan, program ini berlaku mulai Mei sampai Juni 2016. "Kami ingin mewujudkan keinginan konsumen untuk memiliki kendaraan." Adapun buat konsumen pemilik kendaraan Datsun, perusahaan menyediakan layanan servis menjelang mudik dengan fasilitas pemeriksaan gratis dan diskon 10 persen untuk suku cadang.



3. Honda

Belum ada program resmi yang digelar PT Honda Prospect Motor selaku agen pemegang merek asal Jepang, Honda. Namun, dealer merek ini sudah menggenjot penjualan lewat promosi Ramadan. Honda Jakarta Center, misalnya, menawarkan harga khusus untuk varian MPV Mobilio. Dealer Honda ini menawarkan diskon hingga Rp 10 juta, uang muka Rp 20 juta, dan cicilan ringan.



4. Mazda

Produsen merek premium tak mau ketinggalan menggelar program Ramadan. Menjelang Lebaran tahun ini, Mazda menyediakan program persiapan mudik, yakni Mazda Check-Up Point. Presiden Direktur PT Mazda Motor Indonesia Keizo Okue mengatakan program ini terbagi dalam tiga tahap. "Service campaign termasuk pemeriksaan kendaraan gratis mulai 1 sampai 30 Juni, Lebaran Siaga pada 4-8 Juli, dan Posko Siaga Lebaran dari 2 sampai 7 Juli."Keizo menjelaskan, tiga program ini akan memberi kenyamanan kepada konsumen Mazda yang akan mudik menggunakan kendaraannya. "Akan ada 13 dealer kami yang buka 24 jam, serta ada posko mudik di tol Jakarta-Cikampek dan tol Palikanci."



5. Mitsubishi

Produsen asal Jepang lainnya, Mitsubishi, menyediakan dua program, yakni penjualan dan purnajual. Ihwal penjualan mobil, Operating General Manager PT Krama Yudha Tiga Berlian, Irwan Kuncoro, mengatakan Mitsubishi menawarkan promo voucher belanja Rp 3 juta bagi konsumen yang membeli Outlander Sport dan Mirage. Lalu, untuk konsumen yang membeli Delica, Mitsubishi akan memberikan voucher senilai Rp 5 juta. "Untuk program purnajual, kami memberikan fasilitas diskon 30 persen untuk pembelian oli Mitsubishi Motors Genuine Oil dan filternya." Adapun pembeli sejumlah komponen varian T120SS dan L300 diberi diskon 25 persen dan pemeriksaan mobil gratis.



6. Suzuki

Suzuki menyambut Ramadan dengan meluncurkan program penjualan Tripl3Bonus. Lewat program yang berakhir pada 30 Juni ini, konsumen bisa memiliki kendaraan Suzuki dengan uang muka mulai Rp 8 juta dan biaya administrasi ringan. Adapun untuk program layanan mudik, Suzuki mengadakan undian berhadiah sepeda motor Satria FU 150 buat pemilik kendaraan yang memeriksakan mobilnya di bengkel resmi Suzuki.



7. Toyota

Pemilik kendaraan Toyota bisa memanfaatkan program Ramadan yang digelar produsen untuk menyiapkan mobilnya sebelum Lebaran. Vice President Director PT Toyota Astra Motor Henry Tanoto mengatakan, dalam program ini, ada potongan harga 25 persen untuk biaya jasa servis dan pembelian pelumas serta suku cadang tertentu. "Program ini tersedia di 252 bengkel resmi, didukung 4.476 teknisi Toyota."



PRAGA UTAMA



