7 Rahasia Para Make up Artist yang Mesti Ditiru

TEMPO.CO, Jakarta - Orang yang berjasa membuat penampilan selebritas terlihat sempurna dalam setiap kesempatan adalah make up artist. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk membuat sang pesohor mendapat penampilan yang terbaik dalam suasana apapun.



Kotak make up para periasini menyaingi toko kecantikan. Mereka juga mengasah keterampilan dengan praktek selama bertahun-tahun. Sebagai pemakai make up sejati, Anda mestinya sudah tahu bagaimana menggunakannya setiap peralatan secara maksimal.



Meski begitu, ada beberapa rahasia para make up artist yang mungkin saja belum Anda ketahui. Apa saja yang dilarang dan boleh mereka lakukan terhadap isi ‘kotak ajaib’-nya? Simak ulasannya berikut ini:



1. Dilarang menyimpan make up di kamar mandi

Kamar mandi adalah salah satu tempat terburuk menyimpan make up. Kelembapan konstan di kamar mandi akan mendorong pembiakan bakteri dengan cepat. Sebaiknya simpan semua peralatan make up Anda di daerah yang kering dan sejuk, seperti laci lemari di kamar tidur.



2. Pantang mencocokkan foundation di atas punggung tangan

Anda cenderung mencoba foundation yang hendak dibeli pada punggung tangan. Masalahnya adalah, tangan Anda satu atau dua warna lebih gelap dari wajah. Untuk mendapatkan pencocokkan terbaik, gunakan warna pada rahang, yang akan memastikan bahwa Anda mendapatkan yang paling cocok untuk wajah dan leher.



3. Memakai lebih dari satu concealer

Para make up artist menggunakan paling sedikit dua concealer. Satu untuk daerah bawah mata dan satu lagi di area wajah lainnya. Untuk mata, gunakan concealer satu atau dua warna lebih ringan dari warna kulit untuk mencerahkan bayangan apapun. Untuk daerah lainnya di wajah, pakai concealer dengan warna yang sama persis untuk membantu menyamarkan setiap tanda atau benjolan.



4. Sedikit bedak

Bedak jika digunakan dengan benar, dapat memberikan efek licin tanpa terlihat memakainya. Tapi jika digunakan tidak benar, akan berakhir datar dan mengendap ke dalam garis-garis halus, sehingga membuat Anda terlihat lebih tua. Gunakan bedak berwarna translucent atau yang mencerahkan, dan pakai sedikit ke daerah-daerah yang membutuhkannya, seperti dahi, di bawah hidung, dan dagu.



5. Tak berlebihan menggunakan shimmer

Shimmer akan terlihat ciamik jika dipulaskan pada puncak tulang pipi atau kelopak mata. Jangan pernah memakainya di seluruh wajah.



6. Tidak berlebihan menggunakan eyeliner

Menggunakan eyeliner secara berlebihan akan membuat mata terlihat lebih kecil. Sebaiknya buat garis tipis dan gunakan eyeshadow dengan warna lebih ringan.



7. Tidak menggunakan maskara tahan air setiap hari

Apapun yang berlebihan tidak akan berefek baik. Begitu pun dengan pemakaian maskara tahan air. Sulit mengering dan dihapus. Lagipula, memakainya setiap hari dapat membuat bulut mata rapuh. Gunakan formula biasa untuk pemakaian sehari-hari, sedangkan yang tahan air hanya dipakai pada kesempatan khusus.



