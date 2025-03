7 Tempat Bukber All You Can Eat di Jakarta dengan Harga Terjangkau

TEMPO.CO , Jakarta - Buka bersama masih menjadi agenda menarik di bulan puasa. Salah satu tempat yang bisa dipilih untuk bukber adalah resto yang menyediakan menu all you can eat. Anda bisa mencicipi semua makanan yang disediakan dengan membayar per paketnya.

Ada banyak pilihan tempat bukber all you can eat di Jakarta. Beberapa hotel juga menyediakan paket all you can eat dengan menu beragam dan harganya masih ramah di kantong. Berikut ini rekomendasinya.

Tempat Bukber All You Can Eat Jakarta

1. Gwangjang Market

Gwangjang Market adalah restoran all you can eat yang menawarkan menu makanan khas Korea. Mengutip dari laman Pergi Kuliner, harga untuk menu all you can eat adalah Rp 100 ribu per paketnya.