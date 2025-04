75 Persen Kasus DBD Terjadi di Usia 5-44 Tahun

Sebelumnya, dalam rangka memperingati Hari Demam Berdarah Nasional, brand perawatan bayi dan anak My Baby menggelar kampanye Gerakan Indonesia Berantas Nyamuk sebagai upaya pencegahan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD). DBD kerap menjadi salah satu penyakit yang masih mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia. Tercatat penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus kasusnya tiap tahun selalu meningkat.

Winny mengatakan timnya mengajak 8 ribu keluarga di Bandung, Semarang, dan Surabaya untuk melakukan aksi pencegahan DBD melalui edukasi dan penerapan 3M Plus (Menguras, Menutup, Mendaur ulang Plus Menggunakan Minyak Telon) serta pengasapan di area pemukiman warga, pemberian produk minyak telon dan bubuk larvasida untuk memberantas jentik nyamuk. "Kami percaya bahwa edukasi dan tindakan nyata adalah kunci utama dalam mencegah DBD. Lewat kampanye ini, kami berharap para orang tua bisa lebih aktif menjaga kebersihan lingkungan dengan 3M Plus dan melindungi anak-anak mereka dari bahaya nyamuk," kata Winny Yunitawati.