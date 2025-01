8 Cara Alami Meningkatkan Kadar Hemoglobin

2. Perbanyak Asupan Vitamin C

Vitamin C dikenal dapat meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Karena itu, penting untuk mengonsumsi makanan yang kaya vitamin C bersamaan dengan makanan yang mengandung zat besi. Buah-buahan seperti jeruk, stroberi, kiwi, serta sayuran seperti paprika dan brokoli adalah sumber vitamin C yang sangat baik. Mengonsumsi keduanya secara bersamaan akan membantu tubuh Anda menyerap zat besi dengan lebih efektif, sehingga kadar hemoglobin pun dapat meningkat.