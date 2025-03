8 Makanan-Minuman yang Sehat untuk Dikonsumsi saat Mengalami Radang Amandel

TEMPO.CO, Jakarta - Saat mengalami radang amandel, menelan makanan bisa menjadi hal yang sangat menyakitkan dan tidak nyaman. Gejala yang sering muncul seperti sakit tenggorokan, iritasi, serta berkurangnya nafsu makan dapat membuat penderita kesulitan untuk mengonsumsi makanan dengan cukup. Meskipun demikian, tubuh tetap memerlukan asupan nutrisi yang cukup agar dapat mempercepat proses penyembuhan dan mempertahankan daya tahan tubuh.

Beberapa jenis makanan dan minuman tertentu diketahui memiliki manfaat dalam membantu meredakan gejala yang ditimbulkan akibat radang amandel. Makanan-makanan ini tidak hanya membantu mengurangi rasa sakit, tetapi juga mempercepat pemulihan dengan meningkatkan daya tahan tubuh.

Dilansir dari Healthians, berikut delapan jenis makanan sehat yang sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi saat mengalami radang amandel:

1. Minuman Hangat

Mengonsumsi minuman hangat seperti teh herbal, air hangat, kaldu, atau jahe dapat membantu melembapkan tenggorokan yang terasa kering serta mengurangi peradangan. Beberapa jenis teh seperti teh jahe, teh peppermint, dan teh chamomile telah lama dikenal memiliki efek menenangkan yang dapat membantu mengurangi rasa sakit. Berdasarkan penelitian, teh herbal memiliki kemampuan membentuk lapisan pelindung pada selaput lendir di tenggorokan, sehingga mampu mengurangi iritasi dan mempercepat penyembuhan.

2. Rempah-rempah dan Herbal

Beberapa jenis rempah-rempah seperti jahe, kunyit, kayu manis, pala, dan saffron mengandung sifat antiinflamasi dan antivirus yang dapat membantu mempercepat penyembuhan serta mengurangi peradangan. Selain itu, herbal seperti sage dan ashwagandha juga kaya akan antioksidan, vitamin, serta mineral yang dapat mendukung proses pemulihan tubuh. Mengonsumsi makanan yang mengandung rempah-rempah ini secara rutin dapat membantu mengatasi iritasi dan mempercepat perbaikan jaringan yang mengalami peradangan.

3. Oatmeal

Oatmeal merupakan salah satu pilihan makanan terbaik untuk penderita radang amandel. Teksturnya yang lembut membuatnya mudah ditelan tanpa menyebabkan iritasi tambahan pada tenggorokan. Selain itu, oatmeal juga kaya akan serat, magnesium, zinc, dan antioksidan yang berperan penting dalam meningkatkan daya tahan tubuh serta mempercepat penyembuhan dari radang amandel. Konsumsi oatmeal hangat dapat memberikan rasa nyaman di tenggorokan serta menjaga tubuh tetap bertenaga selama masa pemulihan.

4. Jus Delima

Delima dikenal sebagai salah satu buah dengan kandungan vitamin C dan antioksidan yang sangat tinggi. Mengonsumsi jus delima dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, melawan infeksi, serta mempercepat penyembuhan radang amandel. Selain itu, jus delima juga bersifat menenangkan dan tidak menyebabkan iritasi pada tenggorokan, sehingga cocok dikonsumsi saat mengalami peradangan.

5. Telur Rebus atau Orak-arik

Telur merupakan makanan yang kaya akan protein, zat besi, selenium, vitamin B12, vitamin D, serta zinc yang berperan dalam mempercepat penyembuhan dari infeksi radang amandel. Selain memiliki kandungan gizi yang lengkap, teksturnya yang lembut membuat telur mudah dikonsumsi tanpa memperparah iritasi pada tenggorokan. Untuk hasil yang lebih optimal, telur dapat dimasak dengan cara direbus atau dibuat orak-arik tanpa tambahan minyak dan bumbu yang berlebihan.

6. Kaldu dan Sup Ayam

Sup ayam atau kaldu ayam merupakan makanan yang sering direkomendasikan saat seseorang mengalami radang tenggorokan atau amandel. Selain memberikan rasa hangat yang menenangkan, sup ayam juga membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi serta mempercepat pergerakan lendir di hidung dan tenggorokan. Dengan kandungan protein serta berbagai nutrisi penting, konsumsi sup ayam secara rutin dapat membantu memperkuat daya tahan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan.

7. Kentang

Kentang adalah salah satu makanan yang sangat direkomendasikan saat mengalami radang amandel karena teksturnya yang lembut dan mudah ditelan. Selain itu, kentang kaya akan magnesium, vitamin C, serta antioksidan yang dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat pemulihan. Untuk mendapatkan manfaat lebih banyak, kentang sebaiknya dikonsumsi bersama kulitnya karena mengandung berbagai nutrisi penting yang dapat mempercepat penyembuhan.

8. Smoothies

Minuman berbasis buah seperti smoothies dapat menjadi pilihan yang baik untuk dikonsumsi saat mengalami radang amandel. Buah-buahan yang kaya akan vitamin C seperti jeruk, stroberi, dan mangga dapat membantu mengurangi peradangan serta meningkatkan daya tahan tubuh.

Selain itu, untuk memberikan manfaat tambahan, smoothies dapat ditambahkan bahan alami seperti madu, jahe, mint, atau kayu manis yang memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Dengan mengonsumsi smoothies secara teratur, penderita radang amandel dapat tetap mendapatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan tanpa memperburuk kondisi tenggorokan.

