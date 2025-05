9 Langkah Agar Bulu Mata Tebal dan Cantik

TEMPO.CO - Bulu mata yang panjang dan tebal dapat memberi efek mata yang lebih ekspresif dan cantik. Namun, tidak semua perempuan mempunyai bulu mata seperti itu. Jangan khawatir, ada banyak cara yang dapat membuat bulu mata terlihat lebih panjang dan tebal.



Salah satunya dengan menggunakan bulu mata palsu, atau memasang bulu mata sambungan. Namun bila Anda ingin cara yang alami untuk membuat bulu mata menjadi lebih panjang dan tebal, ada beberapa bahan alami yang dapat digunakan, seperti:



1. Mengoleskan Minyak Zaitun

Nutrisi pada minyak zaitun dapat menghidrasi dan menguatkan bulu mata . Caranya cukup dengan mengoleskan sedikit minyak zaitun pada setiap helai bulu mata sebelum tidur.



2. Mengoleskan Minyak Kelapa

Minyak kelapa memiliki banyak manfaat yang luar biasa untuk tubuh. Minyak kelapa sangat sempurna untuk menguatkan, menumbuhkan dan menghidrasi bulu mata. Oleskan tipis-tipis pada setiap helai bulu mata sebelum tidur.



3. Mengoleskan Vitamin E

Pakar kecantikan dan make-up artist Michelle Phan mengatakan, vitamin E dapat menumbuhkan bulu mata sehingga jadi terlihat lebih tebal.



4. Penggunaan Maskara Multifungsi

Pilh maskara yang multi-fungsi, misalnya maskara merek Rimmel. Selain dapat menebalkan dan menggelapkan warna bulu mata, maskara multi fungai juga menutrisi bulu mata untuk tumbuh lebih tebal.



5. Mengoleskan Minyak Jarak

Minyak jarak yang terbuat dari sari biji jarak sering dikenal sebagai bahan untuk menutrisi rambut. Fungsi minya ini da[at dapat juga diterapkan pada bulu mata, sehingga membuat bulu mata lebih panjang dan tebal.



6. Menyikat bulu mata

Bersihkan bulu mata dari sisa make up atau maskara yang menumpuk dengan menggunakan sikat bulu mata. Memakai sikat bulu mata tidak hanya akan memisahkan setiap helai bulu mata, juga merangsang pertumbuhan bulu mata.



7. Mengkonsumsi Biotin

Biotin adalah suplemen yang diperuntukkan khusus merangsang pertumbuhan rambut. Dengan mengkonsumsi Biotin, diharapkan, bukan cuma rambut yang tumbuh lebih tebal, melainkan pula bulu mata.



8. Serum bulu mata

Serum bulu mata memiliki kandungan bahan bergizi dan pelembab untuk mendorong pertumbuhan bulu mata.



9. Teh Hijau

Antioksidan yang terdapat dalam khasiat teh hijau berguna bagi pertumbuhan bulu mata . Oleskan teh hijau pada setiap helai bulu mata setiap hari.



BUSTLE | NIA PRATIWI



Baca juga:

Nona, Ada Kisah di Balik Warna Lipstik Anda

Make up Elegan untuk Wanita di Atas 40 Tahun

7 Kejadian Jika Anda Tak Ber-Make Up