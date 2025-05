TEMPO.CO, Jakarta - Menghadiri pesta tidak selalu harus menggunakan sepatu tertutup atau hak yang menjulang. Terkadang sepasang sandal bertali terlihat sangat cantik dipadukan dengan dress atau terusan untuk digunakan di pesta pernikahan. Berikut ini beberapa jenis sandal yang dapat Anda gunakan, hasil rekomendasi situs People.



1. Silver Lining dari J. Crew Carry

Sandal berwarna perak dengan hak tinggi berjenis wedges ini dihiasi tali temali. Sandal ini terlihat glamor apabila dikenakan dengan busana terusan panjang berwarna netral, seperti putih ataupun hitam.



2. Lady in Red dari Alexander Wang Abby

Sepatu sandal terbuka berbahan beledu yang menggunakan hak berbentuk kotak. Warna merah bata semakin mempercantik sepatu sandal ini dengan potongan terbuka di depannya.



3. Electric Slide dari Jeffrey Campbell

Sandal ini bukan berjenis sepatu sandal dengan tali temali atau potongan yang setengah terbuka. Electric Slide memiliki hak yang datar dari ujung hingga belakang tumit. Tidak ada tali temali yang menghiasi. Namun bahan penutup punggung kaki menggunakan kain bermotif gelombang elektrik yang disertai glitter. Efeknya, sandal flat ini jadi terlihat seperti sepatu formal.



4. Animal Instinct dari Ann Taylor

Sandal terbuka dengan pola kulit macan ini terlihat glamor karena haknya yang cukup tinggi. Meski begitu, sandal ini tetap nyaman dipakai karena memiliki alas kaki berbantal busa di tengahnya.



5. Disco Fever dari Paul Andrew

Sandal selop tertutup di bagian depan dan terbuka di bagian belakang ini memiliki ornamen penghias yang cukup lucu. Sekilas sandal ini mirip dengan penutup kepala Santa Claus. Sandal ini nyaman dipakai karena haknya tidak terlalu tinggi dan memiliki tali penjaga tumit.



6. Block Party dari Mango

Sepatu sandal bermotif papan catur dengan ukuran kotak yang cukup besar ini sangat pas dipakai ke pesta. Selain bagian depan tertutup sehingga terkesan formal, bahan mengkilap yang menjadi dasar sandal serta hak tingginya menjadikan sandal ini terlihat mewah.



7. Heavy Metal dari Asos Maryland

Sebenarnya ini bukan sandal, melainkan sepatu flat berwarna perak. Uniknya, sepatu ini tidak hanya dapat digunakan di pesta pernikahan. Bila dipadukan dengan jins, sepatu ini juga cocok untuk kesempatan informal.



8. Tie the Knot Forever 21

Jenis sepatu sandal ini sangat cocok dipakai pada pesta formal karena ukuran hak yang cukup tinggi dan bentuknya yang kotak. Bagian atas dihiasi dengan tali temali berukuran kecil yang saling bersilangan. Sepatu ini menonjolkan keindahan kaki pemakainya.



9. In the Buff dari Loeffler Randal

Sepatu sandal berjenis wedges ini terlihat sangat mewah karena ornamen pengikat dan hiasannya dibuat dengan warna emas mengkilap. Sedangkan haknya dibiarkan berwarna krem dove dan dibiarkan polos. Sepatu sandal ini semakin mewah karena hak yang dibuat sangat tinggi.



