Agar Tak Jadi Korban Penipuan Transaksi Perbankan Online

TEMPO.CO, Singapura - Awal bulan ini, warga Singapura Mark Lim, 47 tahun, kehilangan S$ 13.325 atau setara Rp 131 juta setelah dia menggunakan komputer yang terinfeksi malware untuk mengakses rekening banknya secara online. Untungnya, banknya berhasil memblokirnya setelah laporannya dan uang yang ditabungnya selama bertahun-tahun kembali utuh.

Tapi nasabah bank lain dalam situasi yang sama mungkin tidak seberuntung Lim.



Ong Ai Boon, direktur Asosiasi Bank di Singapura, mengatakan bahwa jika uang telah ditransfer secara ilegal ke bank di luar negeri, tidak ada jaminan bahwa pelanggan akan mendapatkan uang mereka kembali. Dalam kasus Lim, katanya, nasabah bertindak cepat. Ketika transaksi yang tidak sah tersebut terdeteksi atau dilaporkan oleh nasabah, bank akan segera menyelidiki dan mencoba untuk menghentikan transaksi.



"Tapi kesuksesan tergantung pada seberapa cepat nasabah menemukan dan melaporkan transaksi ini," katanya.



Menurutnya, kejahatan perbankan online melibatkan jaringan lintas negara angkanya semakin meningkat. Ia mengimbau perbankan untuk tak bosan mengingatkan nasabah tentang ancaman ini dan melindungi diri dari malware atau virus pada piranti dimana mereka bertransaksi perbankan online.



Secara umum, kata Ong, bank biasanya telah menambahkan fitur keamanan seperti otentikasi berlapis-lapis, laporan per transaksi segera setelah dilakukan, serta mekanisme peringatan untuk transaksi penting. Namun untuk meningkatkan keamanan, nasabah bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut:



Tingkatkan keamanan



Pasanglah perangkat lunak anti-spyware dan anti-virus dan mengaturnya untuk melakukan update setiap hari secara otomatis. Selain itu, juga memantau kinerja piranti. Jika mulai berjalan lambat atau lalu lintas web mulai berperilaku tak menentu, lakukan scanning.



Waspadai hal-hal 'aneh' di layar



Jangan melanjutkan transaksi jika komputer Anda menampilkan pesan yang tidak biasanya pada halaman muka. Jangan menuliskan nomor rahasia apapun dan hentikan transaksi.



Jangan sembarang unduh aplikasi



Untuk perangkat mobile, hindari mengunduh sesuatu dari sumber tak terpercaya. Jika ingin mengunduh aplikasi, lakukan hanya dari sumber resmi seperti Apple App Store atau Google Play Store.



Akrab dengan halaman login bank Anda



Secara umum, bank tidak akan menampilkan seluruh password atau otentikasi PIN setelah Anda mengetikkannya. Bank juga tak akan pernah meminta nasabah untuk memberikan PIN atau apa yang tertulis pada token melalui telepon.



THE NEW PAPER | INDAH P.