Ahmad Fuadi: Tidak Ada Rumus Cara Menghasilkan Novel Best Seller

TEMPO.CO, Jakarta - Penulis Negeri 5 Menara, Ahmad Fuadi meluncurkan novel terbarunya, Anak Rantau. Tentu menarik untuk ditunggu, apakah kali ini karyanya itu juga akan meledak seperti 5 Menara?

Sejak keberhasilannya menelurkan sejumlah novel, Ahmad Fuadi kerap menjadi rujukan."Banyak yang bertanya bagaimana caranya menulis novel best seller? Saya bilang enggak ada rumus ciptakan novel laris," ujar dia saat mengunjungi Tempo di Palmerah Barat, Jakarta Selatan, Senin, 17 Juli 2017.



Ahmad bercerita bahwa dirinya belajar menulis novel secara otodidak. "Saya ini kan hanya seorang pelapor (reporter), tapi dari sana saya selalu dapat cerita, saya belajar dari dasar," katanya.



Meski sudah memiliki dasar ilmu menulis sebagai reporter, namun tak lantas menjadikan ia sebagai penulis novel. "Saya sempat mendapat kritik dari pembaca Negeri 5 Menara. Katanya, baca novel saya seperti baca laporan panjang," kata Ahmad.



Namun, dengan berjalanannya waktu, ia kian mengeksplorasi kemampuannya. Tak hanya dalam meramu cerita, tapi juga dalam menulis yakni menggunakan sudut pandang yang berbeda."Di Negeri 5 Menara saya pakai sudut pandang orang pertama tapi di Anak Rantau saya pakai orang ketiga," kata dia.



DINI TEJA