Akhir Pekan Ini, Banda Aceh Gelar Festival Kopi

TEMPO.CO, Banda Aceh - Jika anda mengaku sebagai pecinta kopi, jangan lewatkan Festival Kopi Banda Aceh 2015, yang digelar akhir pekan ini. Agenda tahunan ini diselenggarakan di Taman Sari pada 6 - 8 November 2015.



Festival kopi kali ini mengangkat tema "The Soul Of Arabica, From Aceh to The World" melibatkan banyak orang dan komponen. Mulai dari pengusaha kopi, petani kopi dan pengunjung yang sekedar melihat proses pembuatan stand etnic dan taman kopi.



Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh, Rizha mengatakan Banda Aceh sangat kental dengan budaya minum kopi, meskipun bukan daerah penghasil kopi. "Akan tetapi warga Banda Aceh merupakan penikmat kopi," ujarnya.



Menurutnya, setiap aktivitas warga Kota Banda Aceh banyak dilakukan di warung kopi, baik itu bisnis maupun acara kekeluargaan. Sehingga Kota Banda Aceh dijuluki dengan kota 1001 warung kopi.

Festival kopi 2015, kata Rizha akan diikuti sedikitnya 50 peserta yang merupakan pengusaha kopi, baik kopi tradisional maupun warung kopi modern. Acara ini juga dimeriahkan oleh stand teh nusantara, dan stand dari Kementrian Republik Indonesia.



Selain menyuguhkan beragam kompetisi kopi yang unik dan menarik, nantinya pengunjung juga dapat menyaksikan pertujukan seni budaya dan diskusi tentang kopi. Selain itu festival kopi 2015 juga dimeriahkan panggung hiburan dan aneka kuliner Aceh.

