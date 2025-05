TEMPO.CO, London - Untuk pertama kalinya, Indonesia berpartisipasi dalam London Book Fair, pameran buku internasional terbesar setelah Frankfurt Book Fair. Tahun-tahun sebelumnya, beberapa penerbit Indonesia pernah hadir, tapi hanya mewakili perusahaannya.



Dengan tema "Making Words Go Further", London Book Fair 2015 menghadirkan 25.000 pelaku industri buku dari 124 negara selama tiga hari, 14-16 April 2015, di Gedung Olympia di Kensington, salah satu daerah prestisius di Kota London, Inggris.



Pemimpin delegasi Indonesia, Agus Maryono, mengatakan partisipasi Indonesia di sini adalah bagian dari persiapan Indonesia sebagai tamu kehormatan di Frankfurt Book Fair pada Oktober 2015.



"Ini merupakan bagian dari diplomasi intelektual di Indonesia. Melalui partisipasi ini, diharapkan buah pikiran orang Indonesia dapat diakses pembaca di luar negeri," ucap Agus kepada Tempo di area pameran, Rabu, 15 April 2015, waktu setempat.



Sekretaris Umum Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Husni Syawie menuturkan partisipasi Indonesia di sini adalah, "Keterlihatan dari penerbit dan penulis Indonesia di berbagai forum penting internasional, dengan London salah satunya."



Indonesia menempati stan nomor 5B14 dan menampilkan 223 judul buku dari berbagai penerbit terkemuka, dengan 200 buku di antaranya dalam bahasa Inggris.



Selama pameran, sejumlah pengarang Indonesia hadir meramaikan stan tersebut. Hari pertama, stan itu menggelar diskusi dengan menghadirkan Eka Kurniawan, yang bukunya berjudul Man Tiger (versi Inggris dari Lelaki Harimau) akan diterbitkan oleh Verso, Inggris. Hadir pula Desiree Sitompoel, seniman dan kolektor cangkir yang meluncurkan buku SophisTEAcation: An Anthology of Porcelain Teacups Collecting, ditulis bersama Arlyn Lawrence.



Selain pameran buku di Gedung Olympia, London Book Fair menggelar International Rights Centre, salah satu pusat pertemuan para pemegang hak cipta terbesar di dunia, yang menyediakan 590 meja dan 400 perusahaan dari 30 negara.



London Book Fair juga dikenal sebagai penyelenggara konferensi terbesar terkait dengan masa depan industri buku dan kandungan digital, dengan tema "Publishing for Digital Mind". Setelah memasuki tahun ke-44 penyelenggaraannya, London Book Fair menjadi sebuah pasar global untuk negosiasi hak cipta, penjualan, serta distribusi buku yang meliputi produk cetak, audio, televisi, film, dan digital.



VISHNU JUWONO