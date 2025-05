Aksi Mabuk James Bond Bikin Konsumsi Vodka Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Penjualan vodka diperkirakan meningkat setelah didukung oleh figur James Bond yang kerap menenggak minuman keras itu, berdasar studi yang diterbitkan Kamis 24 September 2015.



Mata-mata Inggris itu bersiap hadir dalam film ke-24 "Spectre" yang akan rilis bulan depan. Agen 007 itu digambarkan semakin sering minum minuman keras. Bond yang diperankan Daniel Craig dinilai sebagai Bond yang paling suka mabuk.



Pemeran Bond itu mabuk setelah menenggak rata-rata 20 gelas alkohol tiap film sejak debut di "Casino Royale" pada 2006, ini berdasar studi majalah penjualan makanan dan minuman Inggris The Grocer.



Jumlah itu dibandingkan dengan rata-rata konsumsi alkohol Bond saat diperankan aktor lain, seperti 12 gelas untuk Pierce Brosnan, 11 gelas untuk Sean Connery dan hanya empat atau lima gelas per film untuk Timothy Dalton.



Studi itu juga menghubungkan kenaikan penjualan gin dengan film franchise paling tenar di dunia itu. "Bukan kebetulan bahwa kebangkitan gin dimulai sekitar saat Craig pertama muncul di laut dalam celana renang di 'Casino Royale'," kata studi tersebut.



"Dalam film itu Bond tidak minum Vodka Martini seperti biasa, tapi minum tiga Vesper Martinis (gin, vodka, vermouth). Dalam film berikutnya 'Quantum Solace', dia minum enam lainnya. Craig membuat gin terlihat keren lagi."



Namun Craig mengatakan dalam sebuah wawancara dengan majalah Esquire bahwa dia tidak setuju dengan gaya hidup pesta pora karakter Bond. Dia bilang ada "kesedihan besar" dalam diri Bond. Menurut Craig, agen 007 merasa "kesepian" dan tidur dengan perempuan-perempuan cantik yang akhirnya meninggalkan dia. "Sebagai pria yang semakin menua, itu tidak terlihat bagus," ujar Craig.



Adapun "Spectre" akan menjadi penampilan keempat Craig dan juga dibintangi aktor Django Unchained, Christoph Waltz, sebagai musuh bebuyutan Bond.



Sebuah studi lain yang diterbitkan British Medical Journal pada Desember 2013 menganalisa kebiasaan minum Bond sebagaimana dideskripsikan dalam novel asli Ian Fleming. Ketika dia tidak dipenjara atau berada di rumah sakit, agen 007 meminum rata-rata 92 gelas alkohol setiap pekan, empat kali jumlah yang disarankan.



"Asupan alkohol James Bond membuatnya sangat berisiko terkena penyakit terkait alkohol dan kematian dini."



Penelitian itu menambahkan komentar sinis, "James Bond kemungkinan besar tidak sanggup mengaduk minumannya, meski dia menginginkannya, karena kemungkinan dia terkena tremor akibat alkohol," demikian AFP.



