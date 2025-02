Alasan Kita Perlu Makan Kale dan Siapa Saja yang Perlu Membatasi Konsumsinya

Cina adalah produsen kale terbesar, diikuti Kanada dan Amerika Serikat, terutama di negara bagian California, diikuti Georgia, New Jersey, dan Texas, menurut The Produce Reporter. Apapun jenis yang disukai dan dari mana mendapatkannya, kale kaya manfaat kesehatan. Semangkuk kale mentah, misalnya, mengandung protein, serat, magnesium, fosfor, zinc, dan terutama tinggi kalsium dan potasium, menurut Departemen Pertanian AS (USDA).