Amankah Melakukan Masturbasi Setiap Hari? Simak Ulasan Pakar Seks

TEMPO.CO, Jakarta - Sah-sah saja jika ingin menyenangkan diri sendiri dengan melakukan masturbasi. Pernahkah Anda melakukannya lebih dari satu kali dalam sehari? Apa efek samping melakukan masturbasi lebih dari sekali dalam sehari?



Beberapa pakar hubungan seksual mencoba memberikan ulasan. Antonia Hall, psikolog dan pakar hubungan seksual sekaligus penulis buku The Ultimate Guide to a Multi-Orgasmic Life mengatakan saat seseorang melakukan masturbasi, tubuhnya akan berusaha mengeluarkan hormon dan neurotransmitters - seperti asam amino, asam glutamate, asam aspartate, serina, GABA dan glisina.



"Secara proses tentu menyehatkan, namun lama kelamaan dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh,” kata Hall. Menurut dia, beberapa orang melatih dirinya sendiri untuk dapat melakukan ejakulasi dalam waktu singkat. Namun, dia mengingatkan, ada risiko yang mengintai aktivitas tersebut. “Hal tersebut dapat menyebabkan ejakulasi dini atau ejakulasi prematur di kemudian hari.” ujar psikolog yang bermukim di Los Angeles, Amerika Serikat ini.



Penulis buku Sex Mastery: Hard AND Control! Jacqui Olliver mengatakan ereksi dan ejakulasi dini merupakan masalah yang dialami oleh sedikitnya 30 persen populasi laki-laki di dunia ini. “Masturbasi yang berujung pada ejakulasi mengurangi keinginan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seks dengan pasangan," ujar dia.



Hal tersebut, lanjut Olliver, kemudian menimbulkan pertanyaan dalam benak pasangannya, ‘Mengapa ia melakukan masturbasi sendiri dan tidak melakukan hubungan seks dengan dirinya?’ . Pada akhirnya, hanya akan menimbulkan kebingungan dan stres dalam hubungan yang dijalani.”



Dr. Christopher Hollingsworth, MD, ahli bedah dari New York, Amerika Serikat menjelaskan seperti diungkapkan filsuf dari tinur, ejakulasi yang terlalu sering seperti halnya menguras banyak hal baik dalam tubuh. Gejala terkurasnya hormon secara perlahan ditandai dengan nyeri punggung, mudah lelah, mata berair, nyari kepala, kerontokan rambut dan masalah lain yang berkaitan dengan penglihatan.



Terlalu sering ejakulasi juga bisa memicu terjadinya carpal tunnel syndrome yang disebabkan adanya pembengkakan pada bagian saraf. Biasanya disebabkan karena adanya tekanan pada bagian lengan secara terus menerus saat bekerja, namun juga dapat terjadi pada mereka yang gemar melakukan masturbasi.



"Jika saat melakukan masturbasi, jempol, telunjuk atau jari tengah mengalami kesemutan, bisa jadi Anda menderita gejala carpal tunnel syndrome.” jelas Hollingsworth.



ASK MEN | ESKANISA RAMADIANI