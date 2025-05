Anjing Milik Manohara Dapat Gelar Juara Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Anjing trah Saint Bernard milik model Manohara Odelia Pinot mendapat gelar juara dari Perkumpulan Kinologi Indonesia. Sandy Gunawan, pelatih anjing bernama Ashtien Chartiger Von Vienna itu, mengatakan Saint Bernard milik Manohara mengungguli 500 anjing yang berkompetisi pada Maret 2016.



Sandy berujar, Kompetisi Juara Indonesia adalah kompetisi anjing istimewa dengan standar internasional yang diadakan setiap bulan. Penilaian istimewa didapat dengan mengumpulkan poin selama kompetisi.



"Itu kontes anjing dengan mengumpulkan poin, dengan 3 poin mendapat penilaian istimewa dan dapat mengklaim Indonesia champion," ucap Sandy di Jakarta, Jumat, 24 Juni 2016.



Manohara, tutur Sandy, telah mengikuti kompetisi serupa di Bandung pada Desember 2015. Saat itu, anjing Manohara telah berhasil mengumpulkan 4 poin pada usia 8 bulan. Saat itu anjing Manohara tidak bisa menyandang gelar. Sebab, pengajuan juara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan syarat anjing berusia minimal 15 bulan.



Sandy menjelaskan, ada beberapa kriteria yang dinilai untuk menentukan pemenang, di antaranya anatomi anjing, karakter anjing, dan cara berlari anjing melalui beberapa tahapan. Awalnya, anjing-anjing tersebut dikelompokkan dalam satu ras untuk mendapat gelar Best of the Breed. "Ini untuk menentukan anjing terbaik di kelasnya," katanya.



Setelah itu, anjing tersebut bakal diadu lagi untuk merebut gelar Best of the Group. Terakhir, anjing dari berbagai ras berkumpul untuk merebut gelar Best in Show. "Ini terbaik dari seluruhnya. Jadi melalui proses beberapa kali," ucapnya. Sebanyak 12 juri dari beberapa negara turut memberi penilaian.



Sandy berujar, Saint Bernard milik Manohara telah mendapat poin yang cukup untuk meraih sertifikat juara Indonesia. Keuntungannya, keturunan anjing ras tersebut dihargai lebih mahal. Ia mencontohkan, jika ada yang ingin mengawinkan anjingnya dengan anjing bersertifikat juara Indonesia, yang bersangkutan akan dikenai biaya sekitar Rp 10 juta.



"Kalau Manohara itu, lebih kepada hobi," tutur Sandy.



