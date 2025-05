TEMPO.CO, Jakarta - Desainer Anniesa Hasibuan berhasil mengharumkan nama Indonesia dalam ajang bergengsi New York Fashion Week 2016 di Madison Square, Manhattan, Senin 12 September 2016.



Ini adalah pertama kalinya Anniesa Hasibuan tampil di ajang New York Fashion Week. Dia menampilkan koleksi pakaian muslim bertema D'Jakarta.



Koleksi tersebut terdiri dari 38 pakaian ready to wear dan 10 gaun malam. Untuk koleksi di New York Fashion Week 2016, Anniesa Hasibuan memilih motif ikat dan batik dengan gaya printing. Sementara warna-warna koleksi Anniesa Hasibuan didominasi oleh warna coklat, emas, hijau, dan peach.



"Aku ingin fokus ke ready to wear supaya bisa diterima di pasar sini. Semua ini untuk membawa nama Indonesia," kata Anniesa Hasibuan.



Koleksi Anniesa Hasibuan berhasil mendapatkan standing ovation dari sekitar 2000 penonton fashion show tersebut. Para penonton ini terdiri dari figur publik, kritikus mode majalah Vogue, produser Fashion TV, buyer, desainer, fashion blogger hingga agency fashion.



"Bagus sekali. Ini bukan hanya sebuah detail dari mode tapi sebuah karya seni. Kombinasi antara tradisional fashion dengan modern muslim. Saya datang ke berbagai pertunjukan di NYFW, tapi saya tidak pernah melihat ada desainer yang menerima standing ovation seperti Anniesa," ujar kritikus mode, David Serero.



Perjalanan Anniesa Hasibuan menuju New York Fashion Week 2016 tidak berlangsung instan. Ada sebuah proses panjang yang dilaluinya.



"Karena melihat karya aku sebelumnya di New York Couture bertajuk Pearl Asia, produser dari New York Fashion Week sangat tertarik. Mereka punya penilaian sendiri. Lalu kita ikut kurasi, ikut presentasi, ikuti prosedur yang ada. Aku berharap, kalau ini sudah jalan dan ini rezeki aku ya alhamdulillah. Kalau tidak, aku legowo tapi akan terus berkarya. Hasilnya, di luar dugaan, mereka sangat excited karena menurut mereka ini kali pertama modest wear seperti ini ada di New York Fashion Week," katanya.



New York Fashion Week 2016 hanya menjadi awal karir Anniesa Hasibuan di kancah internasional. Anniesa Hasibuan saat ini masih berada di New York untuk bertemu dengan para buyers dan bernegosiasi untuk memasuki industri mode kota tersebut. Selamat!

TABLOIDBINTANG

