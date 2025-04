Anniesa Hasibuan, Peragaan Busananya dari London sampai Istanbul

TEMPO.CO, Jakarta - Sepanjang kariernya yang singkat sebagai perancang busana, Anniesa Hasibuan telah memamerkan banyak karyanya di berbagai ajang bergengsi. Di Indonesia saja, ia tercatat pernah menggelar Single Show pada 2015, Jakarta Fashion Week 2016 dan 2017, serta Indonesia Fashion Week 2016.



Tidak hanya main di ajang lokal, Anniesa Hasibuan juga pernah memamerkan karyanya ke berbagai kota dunia. Berikut perhelatan yang pernah diikutinya, dirangkum dari laman resmi Anniesa Hasibuan.



1. Fashion Show London

Anniesa Hasibuan memulai karier sebagai desainer dengan menembus fashion London. Anniesa mendapat kesempatan untuk menampilkan karyanya di Kaftan Festival, London, pada Maret 2015.Tiga bulan kemudian, Anniesa kembali menampilkan karyanya di acara Hello Indonesia yang digelar di London.



2. Fashion Show New York

Dari London, nama Anniesa semakin dikenal sebagai desainer. Masih di 2015, Anniesa menampilkan karyanya di New York Couture Fashion Week pada September. Di tahun berikutnya Anniesa kembali berkesempatan menampilkan karyanya. Masih di 2016, Anniesa turut serta dalam ajang New York Fashion Week Spring/Summer pada September.



3. Fashion Show Kuala Lumpur

November 2015, Anniesa menampilkan karyanya di ajang Moslema In Style Internasional Fashion Forward (MISIFF) di Kuala Lumpur, Malaysia.



4. Fashion Show Los Angeles

Tidak hanya New York, Anniesa juga memamerkan karyanya di Los Angeles dengan mengikuti Beverly Hills Reel Haute Couture pada Februari 2016.



5. Fashion Show Istanbul

Anniesa Hasibuan pernah berkesempatan menampilkan karyanya di Istanbul Modest Fashion Week pada Mei 2016. Sayangnya, karya-karya Anniesa hanya bertahan selama dua tahun saja. Kini, kariernya harus tenggelam karena kasus penipuan jamaah First Travel miliknya.



TABLOIDBINTANG