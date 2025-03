Apa Itu Alzheimer, Penyebab Kematian Gene Hackman selain Penyakit Jantung?

TEMPO.CO , Jakarta - Misteri kematian Gene Hackman terungkap sudah. Aktor kawakan berusia 95 tahun itu ditemukan meninggal dunia bersama istrinya Betsy Arakawa dan anjing mereka di rumah mereka di Santa Fe, negara bagian New Mexico, Amerika Serikat, pada 26 Februari 2025.

Kematian ganda itu sempat memunculkan spekulasi sampai ada dugaan bunuh diri hingga akhirnya semua terungkap. Dilansir dari USA Today pada 7 Maret 2025, penyebab kematian Hackman disebut karena penyakit jantung dan komplikasi yang disebabkan penyakit Alzheimer , menurut petugas Investigator Medis New Mexico dan waktu kematiannya adalah 18 Februari 2025, sementara istrinya pada 11 Februari.

Penyakit Alzheimer adalah gangguan otak yang secara perlahan merusak daya ingat dan kemampuan berpikir, kemudian kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas sederhana menurut National Institute on Aging AS. Mayo Clinic menjelaskan kondisi ini adalah penyebab utama demensia dan mempengaruhi hampil 7 juta warga AS berusia 65 tahun ke atas.