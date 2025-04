Apa itu Teknologi PGT A dan PGT M dalam Proses Bayi Tabung

TEMPO.CO , Jakarta - Morula IVF Indonesia meraih akreditasi internasional dari The Reproductive Accreditation Committee (RTAC). Akreditasi internasional yang diberikan kepada Morula IVF Jakarta, Bunda Morula Surabaya dan Morula IVF Surabaya ini menjadi momentum penting bagi seluruh keluarga besar Morula dan para pejuang buah hati yang berstandar internasional.

Dokter Obgyn Morula IVF Jakarta Muhammad Ardianto Airlangga mengatakan akreditasi internasional ini merupakan hasil upaya kolektif dari Morula IVF Indonesia yang berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi terbaru dan mematuhi standar internasional dalam memberikan perawatan yang aman dan efektif bagi para pejuang dua garis. Salah satu tindakan penunjang program In Vitro Fertility (IVF) alias bayi tabung di Morula adalah Preimplantation Genetic Testing for Aneuploidy (PGT-A) dan Preimplantation Genetic Testing for Monogenic (PGT-M).