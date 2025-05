TEMPO.CO, New York - Lama tak terdengar, aktris Natalie Portman muncul pekan ini dalam pemutaran perdana film yang disutradarainya, yakni A Tale of Love and Darkness. Wanita 35 tahun itu mengenakan riasan yang tidak terlalu gemerlap, tapi membuatnya tampil menawan.



Saat ditanya tentang riasannya, ia mengaku perawatan kulit lebih penting ketimbang make up. Kepada Vogue Inggris, ia membeberkan, apa saja yang wajib ada di dompet kosmetiknya saat bepergian.



"Pelembab adalah obsesi kecantikan saya," kata Portman, yang menyebut Hydralife Pro Youth Cream dan Pai Chamomile and Rosehip Calming Day Cream dari Dior menjadi favoritnya. "Saya selalu pastikan untuk melembabkan kulit, selain menggunakan lip balm, terutama pada hari-hari saat saya tidak secara penuh memakai make up untuk bekerja."



Selain pelembab, yang tak pernah ketinggalan dibawa adalah alat make up dasar dan pensil alis, juga bedak tabur. Untuk rambut, pemeran dalam film Leon yang mengorbitkan namanya ini menggunakan Christophe Robin Cleansing Purifying Scrub yang mengandung garam laut. Ia juga rutin merawat rambut dengan serum. Karena itu, ia tak pernah lupa membawa keduanya.



Satu lagi yang diakui sebagai “senjata rahasia” yang tak pernah lupa dibawa, yakni lipstik. Ia biasa menggunakan lip glow dari Dior, juga Rouge Dior nomor 999.



Portman mengaku punya simpanan banyak lipstik aneka merek. "Banyak (punya lipstik), sampai tak bisa dihitung," ujar Portman sambil terkekeh. Namun ia mengaku hanya beberapa yang menjadi favorit. "Di luar jam kerja, saya paling suka memakai lipstik berwarna terang yang dipadankan dengan warna nude," katanya. Ia juga mewajibkan semua lipstik yang dipakainya mengandung pelembab.



INDAH P.