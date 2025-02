Apa Saja yang Tidak Boleh Dilakukan Setelah Bangun Tidur?

Dilansir dari Independent, menurut Charles Duhigg, penulis buku "The Power of Habit" dan "Smarter Faster Better", merapikan tempat tidur dikaitkan dengan peningkatan produktivitas sepanjang hari. Meski belum jelas apakah merapikan tempat tidur membuat Anda lebih produktif atau apakah orang yang sangat terorganisir lebih cenderung merapikan tempat tidurnya. Namun Duhigg menulis bahwa merapikan tempat tidur adalah kebiasaan utama yang dapat memicu reaksi berantai yang membantu kebiasaan baik lainnya terbentuk.