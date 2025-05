Apa yang Membuat Komunitas ini Terus Happy?

TEMPO.CO, Jakarta -Caecillia Dee Tedjapawitra terlihat riang. Senyum kerap tersungging di bibirnya. Melihat penampilannya sekarang, orang pasti tidak pernah menyangka bahwa perempuan 29 tahun itu pernah mengalami masa gelap dalam hidupnya. Tak ada keriangan, apalagi senyum di bibir.



“Dua tahun lalu aku mengalami depresi hebat sampai terpikir untuk bunuh diri,” ujar Dee saat ditemui Tempo di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pekan lalu. Dee adalah pendiri komunitas Get Happy, yang resmi dibentuk pada Agustus 2015. Kini, tercatat sudah lebih dari 300 anggota yang terdaftar di mailing list. Berbagai kegiatan sudah digelar oleh Dee dan kawan-kawan, dengan tujuan utama: membantu anggota komunitas agar bisa mendapatkan kebahagiaan.



Depresi terjadi, Dee melanjutkan cerita, karena ia sempat mengalami trauma dan tekanan hidup bertubi-tubi. Sekadar gambaran, Dee mengalami kekerasan fisik dan verbal sejak kecil, mamanya meninggal akibat sakit kanker, pernah ditipu, bisnisnya rugi besar, sampai mengalami perceraian. Dengan kondisi seperti itu, ia memutuskan untuk menarik diri dari pergaulan. Dee pun menjadi sangat tertutup. Hidupnya terasa hampa, tak ada gairah.



Untuk mengisi waktu, Dee melakukan riset untuk mencari tahu ihwal kondisi yang dialaminya. Saat orang beristirahat pada malam hari, misalnya, ia justru membaca jurnal-jurnal atau melihat video dokumenter yang berkaitan dengan isu kesehatan mental. Dari situlah, ia mulai paham tentang kondisi dirinya dan cara yang bisa dilakukan untuk membantunya agar sembuh.



Berbekal ilmu dari hasil risetnya, tanpa ragu, Dee kemudian menjelaskan kondisi mentalnya kepada keluarga dan kawan dekat. Beruntung, semua mau membantu sesuai dengan porsinya. Sekadar gambaran, ada yang mau mendengarkan celotehnya setiap saat sambil mengopi. Secara bertahap, Dee menjalani proses penyembuhan mentalnya tanpa obat, apalagi ke dokter jiwa. Alasannya jelas: ia tak mau bergantung pada obat, plus tak punya uang untuk ini-itu. Sejak itu, Dee mencoba kembali menata hidupnya. Ia berdamai dengan segala permasalahan masa lalu.



Dee tak berhenti di situ. Dari pengalaman pribadinya, ia sadar bahwa masih banyak orang yang mengalami masalah mental, termasuk depresi, yang perlu dan harus ditolong. Dee semakin giat berburu informasi tentang kesehatan mental dan ingin membaginya ke orang-orang yang membutuhkan. Akhirnya, Dee bersama sahabatnya, Andre Adianto, membentuk komunitas berbasis platform “Get Happy”.



Menurut Andre, komunitas yang dibentuk bersama Dee merupakan wadah dan sarana edukasi untuk mengenalkan berbagai pendekatan yang berkaitan dengan kesehatan mental, termasuk proses pengobatan yang bisa dijalani. Ujung dari semua kegiatan mereka adalah membantu anggota agar bisa meraih kebahagiaan.



Melalui kegiatan rutin setiap bulan, Get Happy membantu memberikan akses kepada publik untuk melihat langsung bentuk aktivitas, pendekatan, atau terapi yang dapat membantu atau mengatasi masalah kesehatan mental. Hal yang menarik dari komunitas ini adalah tak ada pembahasan yang mengaitkan masalah kesehatan mental dengan hal-hal mistis atau upaya penyembuhan dengan obat.



Dengan sukacita, Dee menyebut satu per satu kegiatan yang pernah dilakukan Get Happy, antara lain Play Therapy, Art as Therapy: Zentangle dan Coloring for Adults, Experiential Art Psychotherapy, Music and Wellbeing: Drum and Vocal Jamming Session, atau Terapi Holistik untuk Kesehatan Mental. Semua kegiatan gratis dan terbuka untuk umum. Di forum itulah, siapa pun yang punya pengalaman pribadi atau orang terdekat bisa saling berbagi dan mencari jalan bersama-sama untuk sembuh.



Kegiatan-kegiatan itu, Andre menambahkan, berguna agar pengunjung atau anggota komunitas bisa berkonsultasi dan menemukan cara terbaik untuk menghilangkan trauma. “Dari mahasiswa sampai psikolog pada datang ke acara, bahkan sudah ada yang mukanya familiar saking sering bergabung,” ucap Andre.



Anindya Pithaloka, 29 tahun, adalah salah satu pengunjung yang merasakan manfaat hadir dalam kegiatan Get Happy. Nindy—begitu biasanya ia dipanggil—yang sehari-hari bekerja sebagai copywriter, akhirnya turut membantu Dee dan Andre. Ia terlibat dalam mengisi tulisan-tulisan di web. Meski komunitas itu terbentuk setelah Nindy sembuh dari depresi, ia merasakan betapa pentingnya keberadaan komunitas tersebut. “Senang karena ada sharing, bisa bercerita segala hal, dan jadi sadar dengan penyakit ini. Kita enggak sendiri,” ujar Nindy. *



AISHA SHAIDRA