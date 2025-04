Apa yang Terjadi Setelah Operasi Prostat? Ini Penelitiannya

TEMPO.CO, Jakarta -Setelah pengakatan prostat karena kanker, pria seringkali mengeluh karena ukuran penisnya mengerut. Tapi, sebuah studi yang dilakukan di Jepang memperkirakan mereka tidak akan kehilangan harapan.



Mengamati para pria yang telah menjalani operasi lebih dari dua tahun. Para peneliti menemukan bahwa ukuran penis memendek setelah beberapa hari pasca operasi. Panjang penis pada umumnya akan normal setelah setahun.



Penelitian dimulai setelah mengumpulkan keluhan-keluhan beberapa pasien terkait memendeknya ukuran penis mereka setelah operasi prostat. Laporan terakhir menunjukkan ukuran penis memendek, tapi hasil penelitian sedikit berbeda, Ujar pimpinan penelitian, Dr. Yoshifumi Kadono, dari Kanazawa University Graduate School of Medicine Science.



"Karena itulah, kami memulai penelitan untuk memperoeh data," katanya. Untuk penelitian baru tersebut, para peneliti mengukur panjang penis pada 102 pria sebelum dilakukan operasi prostat. Kemudian diukur lagi pada 10 hari setelah operasi. Kemudian sekali lagi diukur pada satu bulan, dua, tiga, enam, sembilan, 12, 18, dan 24 bulan kemudian setelah operasi.



Penis para pria itu mengalami pemendekan pada 10 hari setelah operasi. Yaitu sekitar 0,1 Centimeter lebih pendek dari sebelum operasi. Setahun setelah operasi, ukurannya secara umum kembali ke panjang semula. Demikian disebutkan dalam British Journal of Urology (BJU) International.



Para peneliti mencari tahu penyebab terjadi pemendekan tersebut. Dari magnetic resonance imaging (MRI) yang dilakukan pada pasien, terungkap bahwa ada perubahan yang terjadi secara internal. Khususnya, porsi urethra (saluran kencing) yang langsung berada di bawah kandung kemih yang bergerak ke atas tubuh setelah opeasi, tapi bergerak lagi ke bawah pada beberapa waktu kemudian.



"Bagaimana pun, penelitian lanjutan diperlukan untuk menjelaskan perubahan jangka panjang yang mungkin mempengaruhi hormon seks atau perubahan di dalam aliran darah di penis tersebut pasca operasi prostat,” ujar Kadono.



SUSANDIJANI



