Apakah Minum Kopi Bisa Menyebabkan Dehidrasi?

Penelitian menunjukkan bahwa efek diuretik kafein baru terasa signifikan jika dikonsumsi dalam jumlah besar, sekitar lebih dari 500 mg kafein per hari. Ini setara dengan sekitar 5 cangkir kopi seduh berukuran 240 ml atau lebih. Dalam jumlah moderat, yaitu 1-3 cangkir kopi sehari, tubuh umumnya masih mampu menyeimbangkan cairan yang hilang melalui urin dengan asupan cairan dari kopi itu sendiri.

- Kopi Seduh: Mengandung sekitar 70-140 mg kafein per cangkir (rata-rata 95 mg).

- Kopi Instan: Memiliki kandungan kafein sekitar 30-90 mg per cangkir.

- Espresso: Sekitar 63 mg kafein dalam satu shot kecil (30-50 ml).

- Kopi Tanpa Kafein (Decaf): Meskipun disebut “tanpa kafein”, kopi jenis ini masih mengandung sekitar 0-7 mg kafein per cangkir.