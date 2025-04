Asal-usul Istilah Superfood yang Perlu Diketahui

Menurut publikasi What are Superfoods? di Live Science, tak ada kelompok makanan khusus yang dikategorikan sebagai superfood. "Superfood tidak memiliki kelompok makanannya sendiri," kata Despina Hyde, ahli diet dari New York University's Langone Medical Center. American Heart Association pun menegaskan bahwa tak ada pengakuan ilmiah formal atas istilah ini.