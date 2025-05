Athirah, Kisah Ibunda JK Diangkat ke Novel dan Film

Perbesar

Sutradara musikal Laskar Pelangi Riri Riza bersama penulis musik dan lirik Mira Lesmana (kanan) saat menghadiri konfrensi pers Musikal Laskar Pelangi Goes To Yogya di Pisa Mahakam, blok M, Jakarta, Kamis (22/3). ANTARA/Teresia May

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini