Ayo Serbu Festival Jakarta Great Sale!

TEMPO.CO, Jakarta - Festival Jakarta Great Sale resmi dimulai dengan pembukaan di Baywalk Mall pada 6 Juni 2015.



Mengangkat tema "Jakarta Smart City, Smart Shopping", Festival Jakarta Great Sale 2015 akan digelar satu setengah bulan mulai 6 Juni hingga 12 Juli 2015.



Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPB) DPD DKI Jakarta sekaligus Ketua Pelaksana Festival Jakarta Great Sale 2015, Ellen Hidayat, mengatakan Festival Jakarta Great Sale adalah program unggulan dan daya tarik wisata DKI Jakarta.



"Kemeriahan Festival Jakarta Great Sale diharapkan dapat menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berbelanja di Jakarta. Diharapkan Jakarta bisa menjadi destinasi belanja baik di Indonesia dan menjadi shopping icon," kata Ellen dalam pembukaan Festival Jakarta Great Sale di Baywalk Mall, Pluit, Jakarta Utara, Sabtu, 6 Juni.



Tahun ini, Festival Jakarta Great Sale diikuti 78 mal dan pusat belanja di Jakarta. Festival Jakarta Great Sale juga kembali menghadirkan pameran produk-produk kerajinan nasional bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranasda) DKI Jakarta dan pameran usaha kecil menengah (UKM).



Produk Dekranasda digelar digelar di tiga pusat belanja: Baywalk Mall, Puri Indah Mall, dan Grand Indonesia.



Pesta diskon hingga 70 persen itu digelar di mal-mal yang terletak di lima wilayah di Jakarta:



Jakarta Pusat

1. FX Lifestyle X'center

2. Gajah Mada Plaza

3. Gedung Blok B Tanah Abang

4. Golden Truly

5. Grand Indonesia Shopping Town

6. Harco Pasar Baru

7. Istana Pasar Baru

8. ITC Cempaka Mas

9. ITC Mangga Dua

10. ITC Roxy Mas

11. Mal Mangga Dua

12. Mangga Dua Square

13. Plaza Atrium

14. Glodok Plaza

15. Plaza Indonesia

16. Plaza Kenari Mas

17. Plaza Senayan

18. Thamrin City

19. Senayan City

20. Jakarta Design Center

21. Teras Benhil

22. Cikini Gold Center



Jakarta Barat:

1. Central Park

2. Lindeteves Trade Center

3. Mal Ciputra Jakarta

4. Mal Taman Anggrek

5. Mal Taman Palem

6. Puri X-'tertainment Pavilion

7. Mal Matahari Puri Daan Mogot

8. Puri Indah Mall

9. Season City



Jakarta Utara:

1. Emporium Pluit Mall

2. La Piazza

3. Mahaka Square

4. Mal Artha Gading

5. Mal Kelapa Gading

6. Mall of Indonesia

7. Pluit Junction

8. Pluit Village

9. Sunter Mall

10. WTC Mangga Dua

11. Baywalk Mall



Jakarta Timur:

1. Arion Mall

2. Cibubur Junction

3. Grand Cakung

4. Lippo Plaza Keramat Jati

5. Mal Cijantung

6. Plaza Buaran

7. Pulogadung Trade Center

8. Pusat Grosir Cililitan

9. Tamini Square



Jakarta Selatan:

1. Blok M Square

2. Cilandak Mall

3. Cilandak Town Square

4. Dharmawangsa Square

5. Epiwalk

6. Lippo Mall Kemang

7. ITC Fatmawati

8. Gandaria City

9. Grand ITC Permata Hijau

10. ITC Kuningan

11. The Plaza Semanggi

12. Kalibata City Square

13. Kuningan City

14. Mal Ambassador

15. Mal Blok M

16. Plaza Festival

17. Pejaten Village

18. Plaza Blok M

19. Plaza Kalibata

20. Plaza Mebel

21. Poins Square

22. Pondok Indah Mall

24. Pacific Place

25. Kota Kasablanka

26. Ciputra World Jakarta

28. La Codefin Kemang



Digelar bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Jakarta ke-488, ditargetkan, Festival Jakarta Great Sale mampu meraup keuntungan hingga Rp 14,3 triliun, meningkat 10 persen dari tahun sebelumnya sekitar Rp 13 triliun.



ANTARA