Bagaimana Pertama Kalinya Bridal Shower di Amerika

TEMPO.CO, Jakarta - Pesta kejutan sebelum mempelai wanita menikah sempat menjadi tren akhir-akhir ini. Pesta yang biasanya diseburt bridal shower ini, seperti dilansir worldbridemagazine.com, dilakukan pertama kali di Belanda pada abad 16. Saat di Amerika, bridal shower diyakini mulai dilakukan pada akhir era Ratu Victoria atau pada abad 19.



Saat itu di negeri paman Sam, bridal shower sangat populer sehingga para wanita yang berlatar belakang kelas ekonomi atas, merayakannya dengan bergosip. Mereka juga bertukar hadiah, makanan dan pemikiran tentang peran baru sahabatnya yang hendak menjadi calon istri orang. Baca : 5 Tips Agar Bulan Madu Asyik Dinikmati, Hindari Gaya Berbahaya



Selama pesta ini, para sahabat wanita calon mempelai perempuan itu sering memberi hadiah kecil yang di dalamnya terisi sobekan kertas warna warni. Kemudian, para sahabat pun menyirami calon pengantin wanita dengan serpihan kertas itu. Kegiatan 'siram'-shower- itu yang akhirnya semakin populer dan digunakan dalam istilah kegiatan pesta untuk calon mempelai wanita-bride-, bridal shower.



Selama beberapa abad berikutnya, kegiatan bridal shower semakin sederhana. Pemberian hadiah pun dilakukan lebih simple dan biasanya berupa barang untuk keperluan rumah tangga sederhana yang sangat berguna. Sejak itulah kegiatan bridal shower terus dilaksanakan sampai saat ini.



Semakin modern, bridal shower dilakukan dalam bentuk yang beragam. Ada yang melakukan pesta pranikah itu dengan pesta teh kecil yang dihadiri hanya oleh teman dekat dengan keluarga. Ada pula yang sengaja membuat acara yang besar dan rumit. Bahkan ada pula yang melakukannya sekaligus untuk liburan ke tempat yang indah. Baca : 69 Things to be Grateful About Being Single, Buku Para Lajang



Sejarah tentang awal mula bridal shower, tentang mas kawin dan penekanan peran gender pun, semakin pudar. Padahal sebenarnya ada pelajaran penting yang bisa diambil dari sejarah bridal shower.



Pelajaran pertama dari bridal shower adalah hadiah kepada calon pengantin wanita yang biasanya berupa hadiah juga saran-saran yang pastinya berguna untuk kehidupan rumah tangganya kelak. Pelajaran lainnya tentang hadiah dan makanya. Bridal shower bisa menjadi forum untuk memberikan hadiah yang bermakna dan meningkatkan kualitas kehidupan barunya nanti.



MITRA TARIGAN