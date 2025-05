Baju Ala Pangeran George dan Putri Charlotte Ludes Terjual

TEMPO.CO, Jakarta - Bukan hanya baju-baju sang ibu, Kate Middleton, yang langsung ludes terjual tak lama setelah foto-fotonya beredar di media. Baju yang dikenakan Pangeran George dan Putri Charlotte pun laris manis hanya satu hari setelah foto mereka bersama nenek buyut, Ratu Elizabeth II, dan para sepupu beredar.



Pada foto yang beredar dalam rangka ulang tahun Ratu yang ke-90, 21 April 2016, Charlotte duduk di pangkuan nenek buyutnya dengan baju dengan motif bunga-bunga kecil warna merah muda plus kardigan. Sekilas baju itu seperti yang dikenakan putri cilik itu pada foto publik pertamanya, Desember 2015.



Namun, menurut majalah Hello, baju yang dipakai Charlotte kali ini benar-benar baru. Gaun mungil tersebut juga dibeli dari toko baju anak asal Spanyol, m&h. Baju itu adalah koleksi musim gugur dan musim dingin toko tersebut dengan harga 23,50 pound atau sekitar 430 ribu rupiah dan sekarang sudah habis terjual.



Kabarnya, pengasuh Charlotte yang asal Spanyol, Maria Teresa Turrion Borrallo, yang membeli baju tersebut di Valladolid, kota di barat laut Spanyol, sama seperti baju yang sebelumnya. Pebisnis wanita dan pemilik toko, Margarita Pato Cid, kini sudah membuka cabang tokonya di Madrid dan Valencia, dan berikutnya akan membuka situs penjualan lewat internet.



Setiap potong baju di m&h dibuat dengan tangan dengan menggunakan kain buatan Spanyol. Pemilik toko hanya membuat beberapa potong untuk satu model baju. Jadi, baju yang dikenakan Charlotte sebenarnya jumlahnya terbatas. Tapi menurut pebisnis Borja Echevarria, mitra Margarita, baju tersebut bisa dibuat replikanya asalkan bahannya masih tersedia.



Kardigan yang dikenakan Charlotte juga keluaran butik Spanyol yang bermarkas di London, Pepa & Co. Harganya hanya 21 pound, turun separuh harga dari sebelumnya, dan kini tersedia dalam beberapa ukuran.



Adapun Pangeran George mengenakan kardigan rajutan wol warna biru tua, juga hasil rancangan warga Spanyol, Fina Ejerique.



"Sungguh sebuah kejutan besar ketika pertama kali Kate dan Pangeran William memilih desain kami. Sungguh sebuah kehormatan melihat anak-anak itu lagi di foto-foto terbaru karena artinya keluarga Kerajaan Inggris mempercayai kami dan baju buatan Spanyol. Sepertinya keluarga kerajaan menyukai desain kami dan kami sangat bangga, " ungkap Ana Perez Ejerique, manajer produksi.



George melengkapi penampilannya dengan sepatu keluaran Start Rite Jo berharga 37 pound, dan sekarang sudah habis terjual, dan kaus kaki selutut keluaran Amaia seharga 7 pound. Itulah luar biasanya George dan Charlotte karena sudah menjadi ikon mode sejak bayi.



PIPIT