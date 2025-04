Baju Lebaran Berbahan Sutra, Perhatikan Cara Merawatnya

TEMPO.CO, Jakarta - Baju yang berbahan sutra dibandrol dengan harga yang tinggi, mungkin termasuk busana yang kamu pakai di Hari Lebaran ini. Setelah dikenakan seharian untuk bersilaturahmi, pakaian mesti dibersihkan dan disimpan dengan baik.



Sebelum mencuci busana berbahan sutra, perhatikan labelnya. Jika menunjukan Dry Clean, maka metode yang disarankan untuk membersihkannya adalah dengan membawa ke laundry. Kalau belum sempat ke laundry, kamu bisa mencuci kaftan dengan tangan.



Kecuali label pada baju tertulis Dry Clean Only, maka kamu harus mencuci busana tersebut ke laundry. Sebab, pakaian ini mungkin memiliki struktur bahan yang berpotensi rusak bila dicuci dengan tangan. Baca: Ladies, Jangan Sering Pakai Baju Dalam Berbahan Sutra



Berikut tips yang dapat dilakukan untuk menjaga pakaian berbahan sutra tetap bagus.



1. Menguji warna sebelum mencuci

Sebelum mencuci pakaian berbahan sutra, uji dulu apakah sutra ini luntur. Caranya dengan membasahi kain sutra lalu tunggu beberapa menit. Lap bagian kain sutra yang basah tadi dengan kain putih atau kapas. Jika warnanya pudar maka pakaian juga akan pudar ketika dicuci. Sebab itu, lebih baik gunakan jasa laundry.



2. Jangan pakai pemutih

Tidak ada pemutih yang aman digunakan pada sutra. Jika memakai pemutih, maka serat sutra justru akan larut, bahkan bisa menyebabkan kain berubah warna menjadi kuning atau pudar.



3. Bahan sutra bernoda

Jika ada noda, oleskan sedikit sabun pada noda. Biarkan selama 15 menit sebelum dicuci.



4. Cuci dengan air dingin

Jika mencuci menggunakan tangan, pakai air dingin dan sedikit deterjen cair. Perlahan saja saat mencucinya dan jangan mengucek terlalu keras.



5. Jaga kilau sutra

Untuk menjaga kilau pada kain sutra, kamu dapat menambahkan setengah cangkir cuka putih ke air bilas.



6. Jangan memutar kain

Serat kain sutra sangat rapuh dan bisa pecah dalam kondisi basah. Karena itu, jangan meremas atau memutar kain.



7. Jangan pakai pengering

Jangan menggunakan pengering meskipun telah diatur dalam suhu yang rendah karena akan merusak kain sutra.



8. Setrika rendah panas

Suhu yang sangat tinggi saat menyetrika bisa membakar sutra, wol dan serat protein lainnya. Selalu gunakan setrika dengan suhu rendah.



9. Simpan dengan benar

Untuk mencegah sutra berkerut atau keriput adalah dengan menggantungkannya di hanger yang kokoh dan empuk.



