Balas Murdoch, JK Rowling Bela Muslim di Twitter

TEMPO.CO , Jakarta:Penulis serial buku Harry Potter, J.K. Rowling, membela muslim dalam cuitannya di Twitter, Senin, 12 Januari 2015. Cuitan Rowling menanggapi cuitan bos media Rupert Murdoch yang menganggap terorisme adalah tanggung jawab muslim.



"Maybe most Moslems peaceful, but until they recognize and destroy their growing jihadist cancer they must be held responsible." Kata Murdoch dalam cuitannya @rupertmurdoch. (Mungkin kebanyakan muslim hidup dalam damai. Tapi mereka bertanggungjawab untuk menghancurkan para pejihad yang tumbuh bak kanker).



Cuitan Murdoch itu menuai banyak kritikan dari pengikutnya. Penulis J.K. Rowling ikut mengkritik Murdoch. Ia menggunakan logika yang sama dengan pemilik jaringan berita News Corp itu.(Baca : Mereka Bicara tentang Revolusi 140 Kata)



"I was born Christian. If that makes Rupert Murdoch my responsibility, I'll auto-excommunicate." Kata Rowling melalui akun Twitternya @jk_rowling. (Saya terlahir sebagai seorang kristen. Jika hal itu membuat saya bertanggungjawab terhadap Rupert Murdoch, saya akan mengucilkan diri).



Rowling menganggap, bila seluruh muslim harus bertanggungjawab terhadap tindakan sebagian kelompoknya, maka Kristen juga bertanggung jawab terhadap kekerasan yang dilakukan kelompok kristen fundamental.



INDRI MAULIDAR







