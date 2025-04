Barli Asmara Berbagi Tips buat Perancang Busana Pemula

TEMPO.CO, Jakarta -Sejak memulai kariernya sebagai fashion designer pada 2002 melalui label “Barli Asmara”, Barli telah memperoleh banyak penghargaan bergengsi. Di awal-awal kariernya, dia berhasil mendapatkan penghargaan sebagai “Best Indonesia Fashion Designer” dari Dewi Magazine pada 2008.



Setelahnya Barli Asmara juga menyabet beberapa penghargaan, di antaranya ELLE Designer of the Year dan The Best 20 Designer for High End Masterpiece. Yang mengesankan, pada 7 September 2017, Barli menampilkan koleksinya di New York Fashion Week 2018 di panggung NYFW First Stage, bersama beberapa desainer dari Tanah Air.