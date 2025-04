Baru Putus Cinta? Unduh Aplikasi Mend untuk Melupakan Mantan

TEMPO.CO, Jakarta - Menangis sehari semalam, minum alkohol sampai mabuk, atau pergi keliling kota seharian tidak cukup ampuh menghilangkan rasa kecewa Anda karena putus cinta? Mengapa tidak mencoba aplikasi unik dan gratis satu ini untuk menghilangkan patah hati Anda?



Aplikasi ini bernama Mend dan digadang-gadang mampu menjadi teman setia Anda setelah putus cinta. Pembuatnya, Ellen Huerta merupakan mantan karyawan Google. Huerta membuat aplikasi gratis yang diberi nama Mend untuk membantu banyak orang melupakan mantan kekasihnya.



Baca: 5 Fakta di Balik Sexting yang Wajib Diketahui



Setiap orang pasti memiliki pengalaman patah hati yang sangat buruk hingga membuat dirinya susah move on. Mulai dari masih suka membicarakan mantan dengan teman, mengecek semua unggahan mantan di media sosial hingga membuat rencana agar ketemu dengan ‘tidak sengaja’.



Seperti yang dilansir The New York Times, 16 Februari 2017, Mend diciptakan karena latar belakang masalah percintaan yang dialami oleh Huerta. Huerta bukan satu-satunya otak di balik aplikasi pintar tersebut. Elle, suara pada aplikasi Mend, senantiasa memandu Anda untuk bangkit dari patah hati.



Mend bukan sekedar teman namun juga komunitas bagi orang-orang yang mengalami patah hati. Huerta yang merupakan mantan karyawan Google mendiri Mend sebagai newsletter mengenai perjuangan bangkit dari rasa patah hati.



“Aku berharap orang-orang dapat menghapus rasa malu setelah patah hati dan bangkit dengan cara yang lebih baik ketimbang mabuk-mabukkan atau meneror mantan pasangannya.” ujar Huerta kepada The New York Times.



Mend dapat dimanfaatkan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam aplikasi tersebut, pasangan Anda akan disebut mantan. Hal pertama yang wajib Anda lakukan setelah menginstal aplikasi tersebut ialah memasukkan nama.



Setelah nama, hal yang tak kalah penting dalam aplikasi tersebut ialah informasi mengenai alasan mengapa Anda putus dari pasangan sebelumnya. Kapan hubungan berakhir, kapan terakhir kali Anda menghubungi mantan Anda, semuanya harus diisi berdasarkan fakta.



Itu sebabnya Mend meminta Anda untuk jujur dengan perasaan Anda pasca putus dari pasangan. Selanjutnya, Anda akan dibawa menuju halaman pelatihan. Dalam halaman tersebut, Anda akan mendapat pesan pertama dari Elle yang meyakinkan bahwa Anda harus melewati

perpisahan bersama dengan Elle.



Sesi pertama selesai, Anda akan diminta menyelesaikan sebuah jurnal yang berbeda setiap waktunya. Saat Anda merasa sudah cukup tenang dan nyaman, Elle akan meminta Anda menghadapi sebuah kebenaran mengenai perilaku pasca putus cinta. Dengan demikian, Mend dapat menjelaskan apakah Anda masih terobsesi dengan mantan atau tidak.



Simak: Kondom Pintar Ini dapat Merekam Aktivitas Seks Anda!



Menu utama Mend juga dilengkapi dengan grafik mood dari waktu ke waktu pasca putus cinta. Setiap harinya, Anda mendapatkan kata-kata motivasi singkat sekaligus dapat mengakses bantuan selama 24 jam non-stop saat merasa tidak tahan menghubungi kembali mantan pasangan. Mend bahkan menyediakan program 28-Day Heartbreak Cleanse – 28 hari untuk melupakan mantan.



Aplikasi Mend dapat diunduh secara cuma-cuma. Namun jika Anda ingin berlangganan akan dikenakan biaya. Dengan berlangganan, Anda mendapatkan program pelatihan penuh dari Elle,

meliputi rekaman dan saran bijak mengenai cara menghadapi sebuah perpisahan.



MEN’S HEALTH | ESKANISA RAMADIANI