Batik Uri-Uri Didi Budiardjo Menyita Perhatian

BISNIS.COM, Jakarta - Hasil eksplorasi keindahan batik Pekalongan dari Perancang Didi Budiardjo menutup pergelaran Jakarta Fashion and Food Festival 2015. Dalam penampilan puncak JFFF 2015, Kamis 28 Mei 2015, malam, Didi bekerja sama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Pekalongan untuk membawa batik Pekalongan di tengah peragaan busana tunggalnya. Koleksi dengan sentuhan batik Pekalongan hadir dalam 30 busana yang dipersiapkan Didi selama tiga bulan.



Peragaan busana bertajuk "Uri-uri" atau yang berarti merawat untuk melestarikan terlihat dari setiap corak batik ke dalam busana modern. Sentuhan motif bernuansa pesisir membawa suasana yang lebih hidup.



Corak berwarna biru dan putih mendominasi peragaan busana yang menjadi rangkaian 25 tahun kiprahnya di dunia mode. Pekalongan yang menjadi jaringan kota kreatif dunia dari The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) muncul begitu segar dengan motif khas yang dituangkan ke dalam luaran, mini dress, rompi, celana, long dress, hingga gaun menawan yang sederhana namun tetap elegan.



Luaran, mini dress, rompi, rok, dan celana ditampilkan dengan clean cut serta menonjolkan kesan kasual dan masa kini. Sedangkan, gaunnya memberikan siluet feminin yang anggun dengan sentuhan warna seperti kuning, merah, putih dan biru ditambah detail di bagian pinggang serta dikombinasikan dengan bahan organza di bagian bawahnya.



Seperti sebuah gaun berwarna dasar putih yang dipenuhi motif bunga berwarna biru muda, biru, dan merah tampil dengan bagian leher berbentuk segi tiga terbalik yang lebar di atas dan mengerucut di bagian bawahnya. Dengan siluet membentuk huruf A, gaun ini begitu menarik.



Gaun lainnya yang mencuri perhatian yaitu gaun bermodel kemben putih dengan guratan motif bunga biru tampil cantik dengan bagian seperti puring yang didesain begitu gemerlap.

