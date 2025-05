Begini Cara Ani SBY Ajari Cucu Tercinta Bersantap Durian

TEMPO.CO , Jakarta:Buah durian merupakan buah yang sangat digemari banyak orang. Buah berduri ini memiliki aroma yang khas dengan tekstur dan rasa dagingnya sangat disukai. Ani Yudhoyono ternyata juga penyuka durian. Dalam akun Instagramnya pada Minggu, 25 Oktober 2015, istri mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menuliskan melalui akunnya @aniyudhoyono.



""Untung durennya diikat, kalau tidak......jatuh di tanah deh." Alhamdulillah, dapat durian runtuh. Ternyata jenis Durian Monthong, bijinya kecil, daging buahnya tebal. Cikeas, 25 Oktober 2015. "Luckily the durian was tied, if it wasn't.... then the durian would fall on the ground." Alhamdulillah, we got "fallen durian" (getting struck with unexpected luck). Turns out that it is 'Durian Monthong', the durian seed is small, while its flesh is thick. Cikeas, 25 October 2015.

#weekend #familytime



Dalam foto yang diunggah tampak Ani ddidampingi SBY, Ibas dan putra Ibas, Airlangga Satriadi Yudhoyono membuka buah berduri itu. Mantan ibu negara ini tampak dengan penuh cinta mengajari cucunya bersantap buah durian.



"Wow...sedap....lbh sedap dr kl beli...lbh puas krn dr kebun sendiri.....ibu hebat..tanamannya berbuah terus...," kata akun @masbun.



Sementara akun @rahmayanti_dyah, "Waow senengnya pst mateng banget itu bu hmmmm enak."



"Senangnya. Kel bu ani sdg mnikmati hsl kebunny," kata akun @susipriter. .



HADRIANI P.